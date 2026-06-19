Seit 50 Jahren verheiratet, seit Jahrzehnten im Rampenlicht: Carl XVI. Gustaf und Silvia feiern Goldhochzeit. Den eigentlichen Jahrestag begehen sie wohl privat – die große Party war bereits.

dpa 19.06.2026 - 04:30 Uhr

Stockholm - Doppelter Grund zum Feiern: Königin Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia begehen heute nicht nur wie die meisten Schweden das Mittsommer-Fest, sondern sind auf den Tag genau 50 Jahre verheiratet. Die große Party zur Goldhochzeit gab es allerdings schon am vergangenen Wochenende. Da hatte das Königspaar einen Gottesdienst und zwei Konzerte zu seinen Ehren besucht. Außerdem fuhren die beiden zunächst mit der königlichen Barkasse und anschließend in einer offenen Kutsche durch Stockholm. Abends gab es ein Dinner mit Freunden und Familie. Den Stichtag begehen sie jetzt wohl privat - zumindest weist der Kalender keine offiziellen Termine auf.