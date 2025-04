Der Goldpreis erklimmt immer neue Höchststände. Hochwertige Ketten und Ringe sind ganz schön teuer geworden. Das spüren Verbraucher - und die Schmuckindustrie.

red/dpa 01.04.2025 - 15:43 Uhr

Die hohen Goldpreise haben die Nachfrage in der Schmuckindustrie im vergangenen Jahr deutlich abgeschwächt - auch im Luxussegment. Der Gesamtabsatz der deutschen Hersteller bei den in diesem Bereich hauptsächlich verwendeten 18-Karat-Legierungen kam nur noch auf 28 Tonnen - rund 17 Prozent weniger als im Vorjahr. Das teilte die Fachvereinigung Edelmetalle in Pforzheim mit.