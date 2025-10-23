Der Goldpreis hat in den letzten Tagen den stärksten Einbruch seit über einem Jahrzehnt erlebt. Warum ist das passiert und wie geht es jetzt weiter?
23.10.2025 - 09:20 Uhr
Noch am Montag notierte der Goldpreis auf einem Rekordhoch von 4381 US-Dollar pro Feinunze. Am Dienstag verlor das Edelmetall dann rund 8 Prozent und fiel auf rund 4120 US-Dollar der größte Tagesverlust seit 2013. Am Mittwoch ging es dann mit einem Minus von weiteren 2,5 Prozent auf rund 4029 Dollar weiter abwärts. Damit fiel der Preis beinahe unter die symbolisch wichtige Marke von 4000 US-Dollar. Auch der Silberpreis brach ein um fast 10. Einen einzelnen, klaren Auslöser für den Crash gibt es nicht. Vielmehr war es ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: