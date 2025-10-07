Gold steht erstmals kurz vor der Marke von 4000 US-Dollar, angetrieben von politischem Chaos, Zinssenkungshoffnungen und einem dramatischen Vertrauensverlust in die US-Wirtschaft. Warum das erst der Anfang sein könnte.
07.10.2025 - 08:05 Uhr
Der Goldpreis steht erstmals kurz vor der historischen Marke von 4000 US-Dollar pro Unze. In der Nacht zum Dienstag erreichte die Unze bereits ihr neues Allzeithoch bei rund 3976 US-Dollar. Getrieben wird die historische Rallye von einer explosiven Mischung aus politischer Unsicherheit, schwachen Wirtschaftsdaten, Zinssenkungsfantasie und einem wachsenden Vertrauensverlust in die fiskalische Stabilität der USA.