Der Preis für Gold zieht seit Monaten stark an - vor einem Jahr hatte eine Feinunze noch weniger als 2.000 Dollar gekostet. Für die steigende Nachfrage nach dem Edelmetall gibt es mehrere Gründe.

Michael Bosch 30.10.2024 - 11:53 Uhr

Der Höhenflug beim Gold geht weiter - der Preis hat in dieser Woche erneut eine Bestmarke erzielt. Die 2789 US-Dollar für eine Feinunze (31,1 Gramm), die an der Londoner Börse aufgerufen wurden, bedeuteten ein neues Allzeithoch. Mitte Oktober war erstmals die Marke von 2700 US-Dollar (circa 2490 Euro) überschirtten worden – in der vergangenen Woche lag er bei 2735 Dollar (2522 Euro).