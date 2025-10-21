Goldpreis Wenn alle Gold kaufen, sind die Zeiten nicht goldig
Der Goldpreis steigt wie seit 1979 nicht. In schwierigen Zeiten suchen Anleger Sicherheit – das ist normal. Aber im Moment passiert noch etwas anderes, kommentiert Rainer Pörtner.
Seit jeher versucht der Mensch, Vorzeichen von Unheil zu erkennen und richtig zu deuten. Die schwarze Katze, die von links kommend den eigenen Weg kreuzt, galt vielen früher als sicherer Hinweis auf nahendes Unglück. Zerbrochene Spiegel sollen sieben Jahre Pech bringen. Einschlägige Planetenkonstellationen können eine Warnung der Götter sein.
