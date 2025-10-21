Goldpreis: Wenn alle Gold kaufen, sind die Zeiten nicht goldig

Seit jeher versucht der Mensch, Vorzeichen von Unheil zu erkennen und richtig zu deuten. Die schwarze Katze, die von links kommend den eigenen Weg kreuzt, galt vielen früher als sicherer Hinweis auf nahendes Unglück. Zerbrochene Spiegel sollen sieben Jahre Pech bringen. Einschlägige Planetenkonstellationen können eine Warnung der Götter sein.

Steigt der Goldpreis sogar auf 10 000 Dollar?

Eine dieser Zahlen lautet: 4000 US-Dollar je Unze. Am Mittwoch der vergangenen Woche überstieg der Goldpreis zum ersten Mal diesen Wert. Die Welt erlebt gerade die größte Goldrallye seit Ende der 1970er Jahre. Seit Beginn des Jahres wuchs der Wert der Goldunze um rund fünfzig Prozent. Bankhäuser prognostizieren einen weiteren Preisanstieg auf 5000 oder sogar 10 000 Dollar.

Gold ist ein Edelmetall, dessen Schönheit die Menschen fasziniert. Als Schmuck getragen, symbolisiert es Wohlstand. Aber jedes Goldstück im Tresor ist auch ein Symbol für Angst und Unsicherheit. Immer, wenn das Vertrauen in die Werthaltigkeit des Geldes schwindet, wird in Gold investiert.

Das aktuelle, außergewöhnliche Preishoch beim Gold ist deshalb ein Warnsignal. Es zeigt an, dass in der Finanzwelt etwas in Unordnung geraten ist. Investoren verlieren Vertrauen in die Währungen und die dafür Verantwortlichen. Sie suchen Sicherheit in Geld-Alternativen wie der Kryptowährung Bitcoin, in Silber, aber ganz besonders stark im Gold.

Ein Bündel besorgniserregender Ereignisse

Noch schneller als heute ist der Goldpreis zuletzt im Jahr 1979 gestiegen. Das war ein Jahr der multiplen Krisen: Revolution im Iran, Ölkrise, sowjetische Invasion in Afghanistan, Atomunfall im amerikanischen Harrisburg, Umsturz in Nicaragua, starke Inflation plus Konjunkturschwäche in vielen Staaten – es kam einiges zusammen, was politische und wirtschaftliche Verunsicherung hervorrief.

Präsident Donald Trump versucht die Notenbank der USA unter seine Kontrolle zu bringen. Foto: Alex Brandon/dpa

Zurzeit erleben wir wieder eine Bündelung besorgniserregender Ereignisse: der Nachhall der Corona-Pandemie, die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Nahost, das Machtgerangel der USA mit China, schwere Zoll- und Handelskonflikte, eine sehr hohe Verschuldung vieler Staaten, vielerorts hohe Inflationsraten, die Erosion der multilateralen Institutionen und ihrer Regelwerke sowie Legitimitätsprobleme westlicher Demokratien.

Die Liste ließe sich verlängern – nicht zuletzt um Aktienbörsen, die wie losgelöst von der Realwirtschaft wirken. Der nächste Crash scheint nicht mehr weit zu sein.

Trump attackiert das Welthandelssystem und seine Notenbank

Bei genauerem Hinsehen lässt sich jedoch erkennen, dass gleichzeitig noch etwas anderes passiert: Die Rolle der USA und des Dollar in der Weltwirtschaft ändern sich. Wer früher als globaler Großinvestor einen sicheren Hafen suchte, der kaufte amerikanische Staatsanleihen. Die galten bisher als nahezu risikolos. Donald Trump hat dieses Zutrauen in seinen Grundfesten erschüttert. Seine erratische Zollpolitik und die US-Attacken auf das bestehende Welthandelssystem machen die Investoren nervös. Der amerikanische Präsident untergräbt die Unabhängigkeit der US-Zentralbank – und treibt gleichzeitig die Staatsschulden seines Landes in neue Höhen. Das ist keine vertrauenerweckende Kombination. Die Attraktivität des Dollar leidet – nicht nur bei privaten Anlegern, sondern auch bei Zentralbanken in aller Welt. Auch sie decken sich auffällig stark mit Gold ein. Seit 2022 kauften die Zentralbanken jährlich etwa 1000 Tonnen Gold, das ist doppelt so viel wie in den zehn Jahren zuvor.

Lehren aus dem Einfrieren russischer Geldreserven

Hier kam ein weiterer Faktor hinzu. Als westliche Staaten nach Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 russische Geldreserven in ihren Ländern einfroren, zeigte sich Wladimir Putin relativ unbeeindruckt, weil er immer noch frei über erhebliche Goldreserven verfügen konnte. China und andere Staaten zogen daraus die Lehre, dass sie ihre eigenen Goldbestände lieber mal erhöhen sollten.

Gold ist also aus vielerlei Gründen gerade stark gefragt. Wer hierzulande nicht von den sehr ordentlichen Wertsteigerungen profitiert, schon weil ihm das Geld für den Goldkauf fehlt, der kann sich vielleicht mit diesem Hinweis trösten: die deutsche Bundesbank besitzt mit deutlich über 3000 Tonnen die zweitgrößte Goldreserve der Welt – und deren Wert ist allein im vorigen Jahr um mehr als 70 Milliarden Euro gestiegen.