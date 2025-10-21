 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Wenn alle Gold kaufen, sind die Zeiten nicht goldig

Goldpreis Wenn alle Gold kaufen, sind die Zeiten nicht goldig

Goldpreis: Wenn alle Gold kaufen, sind die Zeiten nicht goldig
1
Goldbarren der Deutschen Bundesbank Foto: dpa/DB Bundesbank

Der Goldpreis steigt wie seit 1979 nicht. In schwierigen Zeiten suchen Anleger Sicherheit – das ist normal. Aber im Moment passiert noch etwas anderes, kommentiert Rainer Pörtner.

Politik/Baden-Württemberg: Rainer Pörtner (pö)

Seit jeher versucht der Mensch, Vorzeichen von Unheil zu erkennen und richtig zu deuten. Die schwarze Katze, die von links kommend den eigenen Weg kreuzt, galt vielen früher als sicherer Hinweis auf nahendes Unglück. Zerbrochene Spiegel sollen sieben Jahre Pech bringen. Einschlägige Planetenkonstellationen können eine Warnung der Götter sein.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Weltwirtschaft: Eine Zukunft mit weniger USA

Weltwirtschaft Eine Zukunft mit weniger USA

Aktuell hat US-Präsident Trump Erfolg mit brutaler Zoll-Politik. Europa braucht eine langfristig angelegte Gegenstrategie. Wie die aussehen könnte, skizziert Rainer Pörtner.

Auch wenn uns Normalsterblichen Vieles in der Ökonomie und speziell an den Börsen wundersam vorkommt, gibt es hier doch verlässlichere Indikatoren für kommendes Unglück als Katzen und Sternbilder. Es braucht dafür auch keine Seherinnen mit Glaskugeln, es genügt manchmal der eigene, nüchterne Blick auf allgemein zugängliche Zahlen.

Steigt der Goldpreis sogar auf 10 000 Dollar?

Eine dieser Zahlen lautet: 4000 US-Dollar je Unze. Am Mittwoch der vergangenen Woche überstieg der Goldpreis zum ersten Mal diesen Wert. Die Welt erlebt gerade die größte Goldrallye seit Ende der 1970er Jahre. Seit Beginn des Jahres wuchs der Wert der Goldunze um rund fünfzig Prozent. Bankhäuser prognostizieren einen weiteren Preisanstieg auf 5000 oder sogar 10 000 Dollar.

Gold ist ein Edelmetall, dessen Schönheit die Menschen fasziniert. Als Schmuck getragen, symbolisiert es Wohlstand. Aber jedes Goldstück im Tresor ist auch ein Symbol für Angst und Unsicherheit. Immer, wenn das Vertrauen in die Werthaltigkeit des Geldes schwindet, wird in Gold investiert.

Unsere Empfehlung für Sie

Geld und Finanzen: Europa braucht ein eigenes Paypal

Geld und Finanzen Europa braucht ein eigenes Paypal

Die Finanzwelt wird von den USA beherrscht. Es ist Zeit, dass sich die Europäer auch hier Autonomie zurückerobern, kommentiert Rainer Pörtner.

Das aktuelle, außergewöhnliche Preishoch beim Gold ist deshalb ein Warnsignal. Es zeigt an, dass in der Finanzwelt etwas in Unordnung geraten ist. Investoren verlieren Vertrauen in die Währungen und die dafür Verantwortlichen. Sie suchen Sicherheit in Geld-Alternativen wie der Kryptowährung Bitcoin, in Silber, aber ganz besonders stark im Gold.

Ein Bündel besorgniserregender Ereignisse

Noch schneller als heute ist der Goldpreis zuletzt im Jahr 1979 gestiegen. Das war ein Jahr der multiplen Krisen: Revolution im Iran, Ölkrise, sowjetische Invasion in Afghanistan, Atomunfall im amerikanischen Harrisburg, Umsturz in Nicaragua, starke Inflation plus Konjunkturschwäche in vielen Staaten – es kam einiges zusammen, was politische und wirtschaftliche Verunsicherung hervorrief.

Präsident Donald Trump versucht die Notenbank der USA unter seine Kontrolle zu bringen. Foto: Alex Brandon/dpa

Zurzeit erleben wir wieder eine Bündelung besorgniserregender Ereignisse: der Nachhall der Corona-Pandemie, die militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und in Nahost, das Machtgerangel der USA mit China, schwere Zoll- und Handelskonflikte, eine sehr hohe Verschuldung vieler Staaten, vielerorts hohe Inflationsraten, die Erosion der multilateralen Institutionen und ihrer Regelwerke sowie Legitimitätsprobleme westlicher Demokratien.

Die Liste ließe sich verlängern – nicht zuletzt um Aktienbörsen, die wie losgelöst von der Realwirtschaft wirken. Der nächste Crash scheint nicht mehr weit zu sein.

Trump attackiert das Welthandelssystem und seine Notenbank

Bei genauerem Hinsehen lässt sich jedoch erkennen, dass gleichzeitig noch etwas anderes passiert: Die Rolle der USA und des Dollar in der Weltwirtschaft ändern sich. Wer früher als globaler Großinvestor einen sicheren Hafen suchte, der kaufte amerikanische Staatsanleihen. Die galten bisher als nahezu risikolos. Donald Trump hat dieses Zutrauen in seinen Grundfesten erschüttert. Seine erratische Zollpolitik und die US-Attacken auf das bestehende Welthandelssystem machen die Investoren nervös. Der amerikanische Präsident untergräbt die Unabhängigkeit der US-Zentralbank – und treibt gleichzeitig die Staatsschulden seines Landes in neue Höhen. Das ist keine vertrauenerweckende Kombination. Die Attraktivität des Dollar leidet – nicht nur bei privaten Anlegern, sondern auch bei Zentralbanken in aller Welt. Auch sie decken sich auffällig stark mit Gold ein. Seit 2022 kauften die Zentralbanken jährlich etwa 1000 Tonnen Gold, das ist doppelt so viel wie in den zehn Jahren zuvor.

Lehren aus dem Einfrieren russischer Geldreserven

Hier kam ein weiterer Faktor hinzu. Als westliche Staaten nach Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 russische Geldreserven in ihren Ländern einfroren, zeigte sich Wladimir Putin relativ unbeeindruckt, weil er immer noch frei über erhebliche Goldreserven verfügen konnte. China und andere Staaten zogen daraus die Lehre, dass sie ihre eigenen Goldbestände lieber mal erhöhen sollten.

Gold ist also aus vielerlei Gründen gerade stark gefragt. Wer hierzulande nicht von den sehr ordentlichen Wertsteigerungen profitiert, schon weil ihm das Geld für den Goldkauf fehlt, der kann sich vielleicht mit diesem Hinweis trösten: die deutsche Bundesbank besitzt mit deutlich über 3000 Tonnen die zweitgrößte Goldreserve der Welt – und deren Wert ist allein im vorigen Jahr um mehr als 70 Milliarden Euro gestiegen.

Weitere Themen

Kostas & Mohr 2025: Die Karikatur des Tages

Kostas & Mohr 2025 Die Karikatur des Tages

Unsere Karikaturisten Kostas und Mohr haben einen ganz besonderen Blick auf große Politik, gesellschaftliche Zustände und kleine Phänomene. Unsere Karikaturen des Jahres 2025.
Von unserer Redaktion
Jerusalem: Experte fordert palästinensische Beteiligung an Gaza-Wiederaufbau

Jerusalem Experte fordert palästinensische Beteiligung an Gaza-Wiederaufbau

Der Leiter der Handelskammer Gaza fordert, die Zukunft des Gebiets nicht länger über die Köpfe der Bewohner zu diskutieren. Statt Nothilfe müsse der wirtschaftliche Aufschwung kommen.
Von red/KNA
Newsblog zum Krieg in Nahost : Bericht: Wieder Tote durch israelischen Beschuss in Gaza

Newsblog zum Krieg in Nahost Bericht: Wieder Tote durch israelischen Beschuss in Gaza

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Merz greift AfD an: Der Kanzler will sich nicht zerstören lassen

Merz greift AfD an Der Kanzler will sich nicht zerstören lassen

CDU-Chef Friedrich Merz will die AfD bekämpfen – er präsentiert aber auch keine neuen Ideen, wie dies gelingen soll.
Von Tobias Peter
Syrische Großfamilie in Stuttgart: Kriminelle verspielen Gastrecht

Syrische Großfamilie in Stuttgart Kriminelle verspielen Gastrecht

Das Land schickt eine Großfamilie von Straftätern mit ellenlangem Sündenregister zurück nach Syrien – ein überfälliger Schritt, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
Deutschlands Bürokratie-Wahn führt zu kuriosem Job-Wunder

Land der Akten und Normen Deutschlands Bürokratie-Wahn führt zu kuriosem Job-Wunder

Ist ja irre! 325.000 Arbeitskräfte waren laut Betrieben seit 2022 zusätzlich nötig, um die ausufernde Bürokratie in Deutschland zu bewältigen. Diese Zahl stammt von der Bundesagentur Arbeit.
Von Markus Brauer
Weimer unter Plagiatsverdacht

Urheberrecht Wolfram Weimer unter Plagiatsverdacht

Kulturstaatsminister Weimer wird angegriffen: Sein Magazin „The European“ soll Texte prominenter Persönlichkeiten ohne Erlaubnis übernommen haben – unsichtbar für Google.
Von Michael Maier
Skandal um Sexualstraftäter Epstein: BBC: Prinz Andrew verlangte wohl Verschwiegenheitsklausel

Skandal um Sexualstraftäter Epstein BBC: Prinz Andrew verlangte wohl Verschwiegenheitsklausel

Am Tag vor Veröffentlichung des Buchs von Epstein-Opfer Virginia Giuffre tauchen neue Details zu Vorwürfen gegen Prinz Andrew auf. Der Skandal ist für ihn noch nicht vorbei.
Debatte um Rassismus: Merz zu „Stadtbild“-Äußerung: „Ich habe gar nichts zurückzunehmen“

Debatte um Rassismus Merz zu „Stadtbild“-Äußerung: „Ich habe gar nichts zurückzunehmen“

Friedrich Merz lehnt Entschuldigung zu seinen Äußerungen über „Probleme im Stadtbild“ ab und betont klare Abgrenzung zur AfD. Er nennt sie den Hauptgegner bei Landtagswahlen.
Woran es in Deutschland beim Bevölkerungsschutz hapert

Bunker, Kliniken, Medikamente Woran es in Deutschland beim Bevölkerungsschutz hapert

Planungen für ein nationales Schutzraumkonzept laufen schon seit einiger Zeit. Bald wird die Bevölkerung über Ergebnisse des „Bunker-Plans“ informiert.
Weitere Artikel zu Kommentar Gold Donald Trump Inflation Bundesbank Geld Dollar
 