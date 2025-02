Handwerk ist oft hart, dann auch noch häufig dreckig und sicherlich nichts für eine Frau. So wurde es Tatjana Berger seit ihrer Kindheit beigebracht. Warum sie ihre „Goldschmiede zum Hasen“ in Stuttgart Ost dennoch eröffnet hat und was das mit ihrer indonesischen Herkunft zu tun hat.

Erdem Gökalp 19.02.2025 - 06:00 Uhr

Mancher Schmuck wird seinen Besitzer auch nach dem Tod nicht los. Vor einiger Zeit kam ein Mann in Tatjana Bergers Goldschmiede. Bei sich trug er die alte Goldkette seiner verstorbenen Mutter. Sie passe ihm nicht, aber was wäre, wenn man die Kette komplett neu schmiede und sie in eine Form bringe, in der er sie tragen und damit die Erinnerung an seine Mutter immer bei sich haben könnte. Keine leichte Aufgabe. „Der Kunde wurde von vielen Schmieden bereits abgelehnt“, sagt Tati Berger. So eine Kette umzuschmieden ist nicht leicht und ein hohes Risiko, jedes einzelne Glied wurde gelötet. Vielleicht wird sie bei dem Prozess komplett zerstört. Aber irgendwie hat sie sich bei dem Kunden an ihren eigenen Werdegang erinnert und den Auftrag dann doch angenommen.