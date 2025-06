Die Bundesliga-Damen des Golf-Clubs Solitude Stuttgart spiel zuhause in Mönsheim – Trainer Heiko Burkhard befürchtet schlechtes Wetter und sagt, auf was Golfer achten müssen.

Herr Burkhard, es wird ein nasser Heimspieltag für den GC Solitude Stuttgart, oder?

Ja, wir rechnen mit Regen, deswegen wird im Golf kein Spieltag abgesagt. Es kommt aber natürlich darauf an, wie viel Wasser der Platz verkraften muss. Bei Starkregen oder einem Gewitter wird der Spieltag unterbrochen.

Auf was müssen Golf-Spieler bei Regen besonders beachten?

Zum einen muss man beobachten, wie das Wasser auf den Fairways und Greens steht, zudem fliegen die Bälle nicht ganz so weit wie im Trockenen. Die Bälle haben auch weniger Spin, wenn sie nass sind, und sie rollen nicht so weit. Das Wichtigste aber ist für einen Spieler: Handschuhe und Schlägergriffe dürfen auf keinen Fall feucht oder gar nass werden, weil dann die saubere Ausführung der Schläge nicht mehr gelingt.

Trainer Heiko Burkhard im Gespräch mit Sophia Zeeb. Foto: Andreas Gorr

Und wie geht das am besten?

Man muss sein Spiel gut organisieren. Ein Elektro-Trolley hilft, dass man seine Utensilien nicht ziehen und immer wieder Griffe anfassen muss, wobei Hände oder Handschuhe feucht werden. Gut ist es auch, wenn man seine Tasche nicht über der Schulter tragen muss, weil die ja auch feucht oder nass ist und die jeweilige Hand es dann auch wird. Denn in der anderen trägt man einen Schirm. Ein guter Caddy ist bei Regenwetter auf jeden Fall wichtig.

Zum Sportlichen: Wie sind Sie mit dem Team nach zwei Spieltagen zufrieden?

Wir sind als Zweiter auf Kurs in Richtung Final Four. Aber ich möchte auch einmal einen Spieltag gewinnen, das ist uns bisher nicht gelungen – am ersten Spieltag in St. Leon-Rot haben wir zu viele Fehler eingebaut, sonst hätten wir gewinnen können. Das hat mich geärgert. Mit der Vorstellung am zweiten Spieltag in Frankfurt war ich zufrieden.

Sophie Renner ist eines der großen Golf-Talente im Team des GC Solitude Stuttgart Foto: DGL

Wie gehen Sie das Heimspiel an?

Wir bereiten uns vor wie auf jeden anderen Spieltag: Wir übernachten davor und am Wochenende im Hotel – dort herrscht weniger Ablenkung und es steht auch niemand bei der Anreise auf der Autobahn im Stau. Wir können damit den Fokus höher halten.

Gibt es einen Heimvorteil?

Wir hoffen, dass viele Zuschauer kommen und als Zeichen der Unterstützung ein grünes Polo-Shirt tragen. Die Unterstützung der Fans hilft und Applaus motiviert uns.