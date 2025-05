Heiko Burkhard, Trainer der Bundesliga-Frauen des GC Solitude Stuttgart aus Mönsheim, hat seinem Team und sich eine große Hausaufgabe erteilt. Saisonstart am Wochenende in St.-Leon-Rot.

Für die Golferinnen des Stuttgarter GC Solitude aus Mönsheim beginnt die Bundesliga-Saison: An diesem Wochenende tritt der letztjährige Dritte beim Vizemeister GC St.Leon-Rot an. Für Solitude-Trainer Heiko Burkhard gleich eine wichtige Standortbestimmung für sein Damen-Team.

Herr Burkhard, wie gut ist Ihre Mannschaft über den Winter gekommen?

Sehr gut würde ich behaupten. Wir haben uns gut auf den Start vorbereitet und über Ostern ein Trainingslager in der Nähe von Asti im Piemont bezogen – leider hat uns das Wetter mit sintflutartigem Regen einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben vorzeitig abgebrochen und auf der Rückreise noch eine Einheit auf dem Platz am Riedhof in München eingelegt. Schließlich haben wir dann noch einen Tag auf unserer Anlage in Mönsheim trainiert.

Was dürfen wir vom letztjährigen DM-Dritten erwarten?

Unser Minimalziel lautet: Teilnahme am Final Four. Aber eigentlich haben wir uns etwas mehr vorgenommen – wir sind selbstbewusst genug und sagen, wir wollen um den Meistertitel mitspielen.

Jung-Profi Helen Briem ist das Aushängeschild des GC Solitude aus Mönsheim. Foto: imago/GEPA pictures

Hört, hört!

Wir haben Uma Bergner sowie die Schwestern Lilian und Vivien Bühle als Neuzugänge – Uma und Lilian spielen im Nationalteam. Das sind echte Verstärkungen, die aber auch nötig sind, weil unser Aushängeschild Helen Briem jetzt als Profi auf der Ladies European Tour (LET) spielt und uns häufiger fehlen wird als bisher. Auch Aline Krauter startet in der LET und steht seltener zur Verfügung.

Der GC Solitude startet nicht im Bestbesetzung in St. Leon-Rot in die Saison?

Das trifft zu. Aber wir können eine wirklich ordentliche Mannschaft an den Start schicken und hoffentlich gleich den ersten Sieg einfahren.