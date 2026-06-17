Golf Bundesliga Damen Soliutde-Golferinnen trotzen den heftigen Wind-Böen
Die Bundesliga-Damen des Stuttgarter GC Solitude triumphieren den Heimwettkampf in Mönsheim und besiegen den deutschen Meister St. Leon-Rot. Auch die Herren siegen.
Die Bundesliga-Damen des Stuttgarter GC Solitude triumphieren den Heimwettkampf in Mönsheim und besiegen den deutschen Meister St. Leon-Rot. Auch die Herren siegen.
Heiko Burkhard war rundum zufrieden. „Vergangene Saison konnten wir keinen Tagessieg einfahren“, sagte der Trainer der Bundesliga-Damen des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude, „es ist umso schöner, dass uns ausgerechnet am Heimspieltag wieder einer gelungen ist.“