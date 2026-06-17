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Golf Bundesliga Damen Soliutde-Golferinnen trotzen den heftigen Wind-Böen

Golf Bundesliga Damen: Soliutde-Golferinnen trotzen den heftigen Wind-Böen
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Überzeugte am Heimspieltag mit einer 71er Runde: Eva Ringwald von Stuttgarter GC Solitude Foto: Andreas Gorr

Die Bundesliga-Damen des Stuttgarter GC Solitude triumphieren den Heimwettkampf in Mönsheim und besiegen den deutschen Meister St. Leon-Rot. Auch die Herren siegen.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Heiko Burkhard war rundum zufrieden. „Vergangene Saison konnten wir keinen Tagessieg einfahren“, sagte der Trainer der Bundesliga-Damen des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude, „es ist umso schöner, dass uns ausgerechnet am Heimspieltag wieder einer gelungen ist.“

 

Am vergangenen Wochenende waren die Damen um Kapitänin Sophia Zeeb auf dem Punkt mental und körperlich topfit – auf der Anlage in Mönsheim blieben die Solitude-Spielerinnen am Ende 24 Schläge über Par und landeten vor dem deutschen Meister und Dauerkonkurrenten GC St. Leon-Rot, der 37 Schläge über Par blieb. „Wir haben als Team super agiert“, sagte Heiko Burkhart, „sehr solide – es gab keine Ausreißer nach unten und keine nach oben.“

Schwierige Wahl der Schläger

Die Rahmenbedingungen verlangten den Spielerinnen an beiden Tagen einiges ab, vor allem der Wind erwies sich am Samstag als der härteste Gegner. „Die unkalkulierbaren Böen haben es uns schwer gemacht“, erzählte der Coach, „da entscheidest du dich bei einem 120-Meter-Loch für ein Eisen neun – und dann kommt der Wind plötzlich von hinten. Aber wir haben uns dadurch nicht nervös machen lassen.“

Die Frauen des Stuttgarter GC Solitude gingen bereits nach dem ersten Wettkampftag in Führung und verteidigten diese Position am Sonntag souverän. Sophie Renner brachte am Samstag mit einer Even-Par-Runde den besten Stuttgarter Einzelscore ins Clubhaus. Am Sonntag war Eva Ringwald mit einer 71er-Runde (eins unter Par) sogar noch einen Schlag besser. Auch die Vierer-Teams überzeugten. Die beste Stuttgarter Paarung bildeten Sophie Renner und Kapitänin Sophia Zeeb mit einer 74 (zwei über Par). „Wir sind von allen Teams am besten mit der Situation und den äußeren Bedingungen umgegangen“, befand der 46 Jahre alte Solitude-Trainer, „wir sind ruhig geblieben und konnten unseren Heimvorteil aus taktischer Sicht ausnutzen.“

Trainer Heiko Burkhard mit seinem Team. Foto: GC Solitude

In der Tabelle verteidigte der GC St. Leon-Rot mit 14 Punkten knapp seine Spitzenposition vor dem GC Solitude, der dem Meister mit 13 Punkten im Nacken sitzt. Vor dem drittplatzierten Münchener GC beträgt der Vorsprung bereits fünf Zähler – damit steht das Team des Vizemeisters kurz vor der Erfüllung des ersten Saisonziels: der Teilnahme am Final Four um die deutsche Meisterschaft. Sollten Zeeb und Co. am nächsten Spieltag in Frankfurt am 27./28. Juni vor München landen, ist das Ticket fix gebucht. „Das haben wir uns fest vorgenommen“, sagte Heiko Burkhard.

Auch die Herren des Stuttgarter GC Solitude bestätigten ihre starke Form. Mit einem Gesamtergebnis von 26 über Par gewann die Mannschaft die Konkurrenz der Regionalliga Mitte deutlich vor dem GC St. Leon-Rot II (+59). Die Grundlage für den Erfolg legte das Team in den Einzeln. Yannick Schütz spielte mit 71 Schlägen die beste Runde des Tages für den Gastgeber. Julius Stiepermann steuerte mit einer 72 einen weiteren Spitzenscore bei. In den Vierern überzeugten die Paarungen Yannick Schütz/Jonas Kugel sowie Julius Stiepermann/Christian Pilgermayer mit jeweils 74 (+2) Schlägen.

Florian Fritsch war nicht nur mit der sportlichen Leistung zufrieden, sondern mit dem gesamten Wochenende. „Ein Heimspieltag macht immer extrem Spaß, weil viele Leute auf dem Platz sind“, sagte der Trainer, „es sind Mitglieder da, es sind Unterstützer da. Das sah man an einem Meer von grünen Shirts. Das war echt schön.“

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Von Jürgen Frey
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