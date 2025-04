Eine Stuttgarterin beim legendären Boat Race Carina Graf – Abschied aus dem Cambridge-Achter

Carina Graf promoviert nicht nur an der Eliteuniversität in Cambridge, sie ist auch Teil des Ruderteams. Nach zwei Siegen im legendären Achter-Duell zwischen Cambridge und Oxford hat sie diesmal den Sprung ins erste Boot verpasst – das Rennen verliert für sie deshalb aber nicht an Faszination.