Bei den Tenerife Womens Open spielt Helen Briem groß auf und belegt einen starken zweiten Platz.

Manuel Schust 11.06.2025 - 15:00 Uhr

In bestechender Form hat sich Helen Briem am vergangenen Wochenende bei den Tenerife Womens Open präsentiert. Die Spielerin des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude aus Mönsheim belegte nach einer starken Leistung den zweiten Platz beim Ladies European Tour (LET) Turnier.