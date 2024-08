Seid ihr schon ins Sommerloch gefallen? Wir helfen euch wieder heraus! Auch für Daheimgebliebene gibt es im August jede Menge Good News. Wie wäre es zum Beispiel mit einem romantischen Abend im Open-Air-Kino oder einem ersten Glas Wein auf dem Weindorf?

Open-Air-Kinos in Stuttgart und der Region

Endlich wieder Popcorn und spannende Filme unterm Sternenzelt genießen: Die Sommerkino-Saison hat in Stuttgart und der Region begonnen. So verwandelt sich vom 22. August bis 8. September die Open-Air-Bühne vor dem Mercedes-Benz Museum in ein Sommerkino. Zum 15. Mal laufen ausgewählte Filme auf der großen Leinwand im Stufenrondell vor dem Museum. Noch bis zum 25. August findet das Sommernachtskino auf dem Godelmann-Areal in Kirchheim statt. Zwischen Fachwerk und Martinskirche gibt es ab 19 Uhr Pizza, Burger, Salate, gekühlten Wein und passende Snacks zum Film. Vom 17. bis 24. August findet auch das Sommernachtskino in Fellbach statt. Im Rathausinnenhof könnt ihr in sommerlichem Ambiente Popcorn vespern und ein Viertele aus der Region trinken. Auch das Sommernachtskino der Barockstadt Ludwigsburg hat Kultstatus. Im Innenhof der Karlskaserne laufen noch bis zum 18. August aktuelle Film-Highlights der Saison und alte Klassiker.

Pfffestival für eine bunte Stadt

Vom 5. August bis zum 5. September klackern wieder die Sprühdosen im Kessel. Das Pfffestival will Stuttgart langfristig bunter und lebenswerter machen. Lokal und international renommierte Künstler:innen gestalten dafür großflächige Kunstwerke im gesamten Stadtgebiet – dieses Jahr zum Beispiel am Charlottenplatz und in der Ostendstraße. Das Projekt ist in Kooperation zwischen der Stadt Stuttgart, dem Kunstverein-Wagenhalle und Studio Vierkant entstanden.

Leise-Festival im Lapidarium

Das Leise-Festival lädt am 17. und 18. August auf eine zweitägige Reise des Innehaltens und der Stille im Städtischen Lapidarium ein. Die Veranstaltungen wie Mini-Konzerte, Workshops, Poesie und Open-Air-Stummfilm-Kino laden zu Reflexion, Meditation und zum Nachdenken über die Bedeutung von Stille in unserem hektischen Alltag ein. Die Besucher:innen können ein verborgenes Paradies mitten im pulsierenden Herzen der Stadt entdecken. Der Eintritt ist frei.

GeWeinsam auf dem Weindorf

Das Stuttgarter Weindorf lockt seit 48 Jahren unzählige Besucher:innen aus Stuttgart und der Region auf den Marktplatz, den Schillerplatz und die Kirchstraße. Vom 28. August bis 8. September verwöhnen die Wirt:innen die Gäste mit Köstlichkeiten aus Küche und Keller – alles regional.

H&M Home kommt ins Gerber

Fans von Duftkerzen und Kissenbezügen dürften sich freuen: Am 16. August soll die erste Filiale von H&M Home in Stuttgart eröffnen. Das schwedische Textilhandelsunternehmen hat bereits mehrere Geschäfte in Stuttgart, allerdings bislang nur für Kleidung und Accessoires. Nun soll neben der bereits bestehenden H&M-Filiale mit Kleidung der neue Home-Store im Einkaufszentrum Gerber entstehen.