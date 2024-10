Der Oktober gibt uns dank des Feiertags jedes Jahr ein Soft Opening. Na gut, das Wetter könnte etwas besser sein aber wir wollen uns nicht beschweren. Schließlich wartet das eine oder andere Highlight in diesem Monat auf uns. Wir sagen nur: Trick or Treat!

Halloween im Kessel

Ursprünglich stammt der Brauch aus Irland, zelebriert wird er vor allem in den USA aber auch in Deutschland ziehen in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November kleine Geister um die Häuser und fordern: „Süßes! Sonst gibt’s Saures!“ Doch auch für die großen Geister ist etwas geboten: Die eine oder andere Halloween-Party lädt mit passendem Gruselprogramm nach Stuttgart ein. Als was geht ihr?

Lesen Sie auch

VfB in der Champions League

Im Champions-League-Spiel gegen Sparta Prag kam der VfB nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen. Aber egal, alles was zählt ist, dass die Schwaben nach 14 Jahren wieder in der Champions League spielen. Das nächste Spiel findet am 22. Oktober gegen Juventus statt. Und alle singen dann wieder: „Nach all der Scheiße, geht’s auf die Reise, Stuttgart international!“

Flohmarkt-Zeit

Cozy-Season und Flohmärkte – das gehört für Viele einfach zusammen. Auch im Kessel dürfen sich Schnäppchenjäger:innen austoben: Ob ihr noch nach herbstlicher Deko oder dem perfekten Flanell-Hemd für die Übergangszeit sucht, in den kommenden Wochen laden viele Flohmärkte in Stuttgart und Umgebung zum Stöbern ein. Zum Beispiel der Klassiker unter den den Vintage-Märkten im Kessel: Am 5. Oktober könnt ihr wieder zwischen Feuersee und der Johanneskirche durch Bücher blättern, um Deko feilschen und Second-Hand-Outfits shoppen. Am selben Tag findet ihr auf dem Karlsplatz eine bunte Auswahl an handwerklich hergestellten Produkten. Wer selbst gern näht, strickt oder häkelt, kann durch Handarbeitsbücher stöbern oder sich bei Werkzeugen sowie Nähmaschinen umschauen.

Flohmarkt, Platz am Feuersee, Stuttgart-West, 5.10., 9-16 Uhr

Handarbeitsmarkt, Karlsplatz, Stuttgart-Mitte, 5.10. 8-16 Uhr

40 Jahre Rampe

Das Theater Rampe feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einem Fest. „Unangepasst und grüblerisch“ soll am 25. Oktober ab 18 Uhr das Jubiläum begangen werden. Um 20 Uhr wird dann erstmals die Performance „After all Springville“ aufgeführt.

40 Jahre Gegenwart, Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 25.10 ab 18 Uhr

Kürbisausstellung in Ludwigsburg

Ob Pumpkin Spice Latte, Kürbissuppe oder -Hummus mit Dinkel-Fladenbrot – wir lieben Kürbis! Ihr auch? Wenn ja, solltet ihr euch die zum 25. Mal stattfindende Kürbisausstellung in Ludwigsburg anschauen. Noch bis zum 3. November werden mehr als 600 verschiedene Sorten im Blühenden Barock gezeigt. Dieses Jahr stehen berühmte Frauenfiguren im Rampenlicht der Kürbisschau – von historischen Personen bis hin zu modernen Ikonen, von Pippi Langstrumpf bis hin zur weltberühmten Malerin Frida Kahlo.

Kürbisausstellung Ludwigsburg, Blühendes Barock, Ludwigsburg, bis 3.11. 9-20.30 Uhr