Genug von schlechten Nachrichten? Mit unseren Good News aus dem Kessel verraten wir euch einmal im Monat, worauf ihr euch in Stuttgart freuen könnt.

Kaum zu glauben, dass am 22. September offizieller Herbstanfang ist. Im Moment schreit der Kessel noch: Sommer, Sommer, Sommer! Bis es soweit ist und die Tage wirklich kälter werden, stehen noch jede Menge Highlights im Kalender:

Bitchfest

„Ich möchte anderen Frauen und Mädchen dabei helfen, ihre Stimme zu finden, ihre Bedürfnisse anzuerkennen und sich selbst treu zu bleiben“, sagt Jennifer Reaves. Und dafür hat sie ein Festival ins Leben gerufen: das Bitchfest. Es soll am 7. September im Stadtpalais steigen. Geplant ist ein ganzer Tag mit Musik und Comedy, mit Shopping, Gastro und Workshops, mit Diskussionsrunden, Kreativangeboten und mehr.

Bitchfest, Stadtpalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 7.9. 10-22 Uhr

Mein Schlossplatz

Vom 12. September bis zum 5. Oktober wird der Kleine Schlossplatz wieder bespielt. Der Spot zwischen Kunstmuseum, BW Bank, Königsbau und Buchhandlung wird dann jeden Donnerstag, Freitag und Samstag von 16 bis 22 Uhr zum Experimentierraum für jugendliche Stadtkultur. Unter anderem gibt es Konzerte, eine mobile Skateanlage und eine Dragshow. Für alle Veranstaltungen und Angebote gilt: Eintritt frei.

Mein Schlossplatz, Kleiner Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 12.9.-5.10.

Feuerseefest

Zum elften Mal veranstaltet der Rosenau Kultur Verein das Feuerseefest, ein Stadtteilfest im Westen für den Westen. Rund um den See präsentieren sich Initiativen aus dem Stadtteil, gibt es Essen und Trinken und bieten unterschiedliche Händler ihre Kunst und Mode an. Am Wochenende wird zudem eine Open-Air-Bühne direkt bei der Johanneskirche von regionalen Bands und DJs bespielt. Dabei sind zum Beispiel Miss Evoice, Emilio und DJ Afropunk.

Feuerseefest, rund um den Feuersee, Stuttgart-West, 12.-15.9.

Cannstatter Volksfest

Des einen Freud, des anderen Leid: Vom 27. September bis zum 13. Oktober wird Stuttgart wieder von Zuckerwatte, Maßkrügen, vollen Stadtbahnen und Trachtenmode dominiert. Fürs 177. Cannstatter Volksfest reisen dann Feierwütige und Rummel-Fans von nah und fern an.

Canstatter Volksfest, Cannstatter Wasen, Stuttgart-Bad Cannstatt, 27.9.-13.10.