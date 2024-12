Quantencomputer in Ehningen Der schlaueste Ort weit und breit

In unserer Serie „Rekordverdächtig“ stellen wir Orte in der Region Stuttgart vor, die auf besondere Weise herausragend sind. Heute: Im Rechenzentrum der IBM in Ehningen steht der erste kommerziell nutzbare Quantencomputer Europas. Ein Ort der Extreme – in vielerlei Hinsicht.