 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Kleine Lokale und Imbisse schneiden oft besser ab: das muss beachtet werden

Google-Sterne für Stuttgarts Gastro Kleine Lokale und Imbisse schneiden oft besser ab: das muss beachtet werden

Google-Sterne für Stuttgarts Gastro: Kleine Lokale und Imbisse schneiden oft besser ab: das muss beachtet werden
14
Schneiden bei Google spitze ab: Piyanut Siramanukum und Matthias Mendler vom Cäff Chen im Stuttgarter Westen. Foto: Lichtgut

Online-Rezensionen sind mehrheitlich positiv, zeigt eine Datenanalyse unserer Zeitung. Trotzdem erhalten nur wenige Lokale die Bestnote. Manche Bewertungen sind erstaunlich.

Für einen Kaffee nimmt sich Matthias Mendler die nötige Zeit. „Wir achten auf Qualität“, sagt der Betreiber von Cäff Chen. Im Oktober 2022 hat der Ostasienwissenschaftler mit  seiner Frau Piyanut Siramanukum das Café mit Rösterei im Stuttgarter Westen übernommen. Original asiatische Gerichte serviert der 41-Jährige seinen Gästen außerdem. Laut den Bewertungen auf Google Maps zählt Cäff Chen zu den besten Lokalen in der Stadt. Dabei gehe es bei ihm manchmal etwas chaotisch zu, räumt Matthias Mendler ein. „Vielleicht sind die Leute deshalb umso positiver überrascht“, sagt er und lacht. Eine Analyse von rund 300 000 Google-Rezensionen, die über 636 Stuttgarter Restaurants und Cafés geschrieben wurden, bringt erstaunliche Ergebnisse: Zum Beispiel, dass nur drei Lokale mit mehr als 100 Bewertungen einen Spitzenwert erreichen oder dass 4,5 von fünf Sternen lediglich Mittelmaß sind und die Gourmet-Restaurants weniger gut punkten.

 

Drei Viertel der Restaurants haben 4,2 und mehr Sterne bei Google

Dabei ist die große Mehrheit der Online-Kritiker von der Gastronomie begeistert – und vergibt fünf von fünf Sternen. Nur etwa jeder siebte urteilt mit drei oder weniger Sternen. Dadurch erreichen knapp drei Viertel aller bewerteten Restaurants und Cafés eine Note zwischen 4,2 und 4,8 Sternen, hat die Datenanalyse unserer Zeitung ergeben. Zu den besten zehn Prozent zählen Lokale mit einer Bewertung von mindestens 4,73 Sternen. Mit 4,8 Sternen darf sich ein Wirt den besten fünf Prozent zugehörig fühlen. Über diese Schwelle schaffen es 33 Betriebe in Stuttgart.

Cevahir Karaca sorgt bei Nimmersatt für die hausgemachten Speisen, ihr Sohn Bilal arbeitet im Betrieb mit. Foto: Ferdinando Iannone

Ganz oben in der Gunst der Google-Rezensenten stehen das Cafè Cuisin’le in Gablenberg, der Food Pizza Brilly in Vaihingen und das Halal-Restaurant Somali Star in Stuttgart-Süd. Allerdings hat in allen drei Fällen mit weniger als 30 Bewertungen nur ein kleiner Kreis von Gästen eine Note abgegeben. Zum Vergleich: Durchschnittlich haben Restaurants in Stuttgart etwa 470 Google-Rezensionen, wobei die Schwankungen erheblich ausfallen. Unter den Lokalen mit mindestens 100 Bewertungen sticht das Cäff Chen hervor – mit seinen glatten fünf Sternen von 128 Gästen. „Es ist ein kleiner Geheimtipp!“, schreibt zum Beispiel der Google-Rezensent Andreas Huger. Viele loben freundlichen Besitzer, die gerne beraten und auf Wünsche eingehen würden. Dass er eine Ausgabe von „Das Kapital“ von Karl Marx hinter seinem Tresen stehen habe, sorge schnell für Gesprächsstoff, erzählt Matthias Mendler.

Nimmersatt als Döner-Geheimtipp in Mühlhausen

Einen der besten Döner Stuttgarts gibt es laut Google offenbar in Mühlhausen: „Nimmersatt Kebap & Bowl“ hat von seinen aktuell mehr als 480 Rezensenten fast ausschließlich fünf Sterne erhalten. „Neun Euro für einen Döner klingt eventuell viel, rechtfertigt sich aber durch die Qualität“, schreibt Reviewer Christopher Marvin. „Wir wollen einen Döner anbieten, der heraussticht“, erklärt Bilal Karaca, dessen Bruder Fatih den Imbiss im vergangenen Januar eröffnet hat, die guten Noten. Zu 99 Prozent seien ihre Gerichte wie Linsensuppe, die Lahmacun-Füllung oder Falafel hausgemacht, nur die Pommes würden sie einkaufen. „Unsere Mutter kocht viel frisch, das schmeckt man“, sagt er. Außerdem gehe ihr Kebap über den Standard hinaus mit Zutaten wie rote Bete, Avocado oder Granatapfelkerne. Auch bei den Bowls verspricht er „bei jedem Bissen eine Geschmacksexplosion“.

https://datawrapper.dwcdn.net/2us39/12/

Das Bistro „LuSi“ in Sillenbuch schneidet ebenfalls sehr gut auf der Plattform ab: „Lutz und Simon tragen mit ihrer freundlichen, humorvollen Art dazu bei, dass jeder unserer Besuche bisher zu einem tollen Erlebnis wurde”, kommentiert der Rezensent Jochen Ege. Matthias Mendler von Cäff Chen hat ein einziges Mal eine Vier-Sterne-Bewertung bekommen und der Verfasserin gleich geschrieben. Sie hatte sich über zu hohe Preise beschwert, die er mit den Bohnen aus Fairtrade-Handel und einem Frauenprojekt erklärte. Sie löschte daraufhin ihren Beitrag. Keine einzige schlechte Kritik musste der 41-Jährige nach eigenen Angaben tilgen lassen. „Wir glauben an unser Produkt“, sagt er, „darüber rede ich mit den Gästen und das zeigt sich in den Bewertungen.“ Mittlerweile werden rund 20 Prozent der Kundschaft durch die vielen Sterne angelockt.

Michelin-Stern zählt unter Google-Nutzern fast nichts

Während kleine Lokale groß herauskommen, zählt ein Michelin-Stern unter Google-Nutzern dagegen nicht viel: Die Datenanalyse zeigt, dass von den acht Stuttgarter Sternerestaurants nur das Hupperts und das Délice zu den besten fünf Prozent gehören. Die sogar mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Speisemeisterei kommt auf 4,7 Sterne bei Google ebenso wie das Restaurant im Hotel Zur Weinsteige. „Wir haben einen Ehrenkodex“, sagt Eva Klink von der Wielandshöhe (4,5 Google-Sterne von 737 Nutzern) über die Haute Cuisine. Sie und ihre Kollegen würden deshalb weder Bewertungen löschen lassen noch welche kaufen. Täglich bekäme sie Mails von „unseriösen Agenturen“ mit entsprechenden Angeboten. Für die Wielandshöhe sei die Google-Note jedoch weniger wichtig, weil sie nicht auf Laufkundschaft angewiesen sei.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Gastronomen: Warum verschwinden schlechte Google-Bewertungen?

Stuttgarter Gastronomen Warum verschwinden schlechte Google-Bewertungen?

Viele Sterne auf Google sind gut fürs Geschäft. Unsere Datenrecherche zeigt: Bei Gastrobetrieben aus Stuttgart verschwinden hunderte negativer Nutzerbewertungen. Was steckt dahinter?

Dabei nutzt auch Eva Klink die Suchmaschine für die Restaurantauswahl auf Reisen: Bei Noten unter 4,2 Sternen ist sie vorsichtig, bei zu guten ebenfalls. Ihrer Meinung nach spielt sich „das echte Leben“ dazwischen ab. Bei zu vielen Beiträgen von Autoren mit Fantasienamen wie Micky Maus oder bei vielen Fünf-Sterne-Bewertungen mit keinem oder wenig Text tippt sie auf Trickserei. Weil jeder eine andere Auffassung von Geschmack, Preis-Leitungsverhältnis oder Service hat, verlässt sie sich auf die Fotos. „Da sehe ich viel, zum Beispiel ob die Tischkultur gepflegt wird oder ein Ambiente herrscht wie in einer Bahnhofshalle.“

Analyse der Daten

Vorgehensweise
Die Daten, die der Analyse zugrunde liegen, stammen direkt von Google Maps. Mithilfe eines sogenannten Scrapers konnte unsere Redaktion zu 636 Restaurants und Cafés die zugehörigen Rezensionen sammeln und auswerten.

Erhebung
Die genannten Bewertungen für Restaurants ergeben sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Google selbst rechnet so die eigenen Bewertungen auch aus, gibt das Ergebnis aber nur auf eine Nachkommastelle genau an und ist deshalb zum Vergleichen der Betriebe und zur statistischen Auswertung zu ungenau. Die redaktionseigene Auswertung ermöglicht ein detaillierteres Hinsehen. Die Erhebung erfolgte im April 2025. Bewertungen können sich seitdem geändert haben.

Weitere Themen

Hitzeschutz in Stuttgart: 350.000 Euro für Schirme und Segel – „So haben wir uns das nicht vorgestellt“

Hitzeschutz in Stuttgart 350.000 Euro für Schirme und Segel – „So haben wir uns das nicht vorgestellt“

Stuttgart ist besonders stark betroffen von Hitze. Die Stadt reagiert darauf, indem sie sich 29 Schirme und ein Sonnensegel leiht – und kassiert dafür eindeutige Kritik.
Von Judith A. Sägesser
Google-Sterne für Stuttgarts Gastro: Kleine Lokale und Imbisse schneiden oft besser ab: das muss beachtet werden

Google-Sterne für Stuttgarts Gastro Kleine Lokale und Imbisse schneiden oft besser ab: das muss beachtet werden

Online-Rezensionen sind mehrheitlich positiv, zeigt eine Datenanalyse unserer Zeitung. Trotzdem erhalten nur wenige Lokale die Bestnote. Manche Bewertungen sind erstaunlich.
Von Jaqueline Jansen und Kathrin Haasis
Teures Fleisch auf dem Weindorf: „Wenn nicht in Stuttgart, wo dann?“ – Wirt spricht über 85 Euro Rostbraten

Teures Fleisch auf dem Weindorf „Wenn nicht in Stuttgart, wo dann?“ – Wirt spricht über 85 Euro Rostbraten

Ein Rostbraten für 85 Euro? Das gibt es aktuell auf dem Stuttgarter Weindorf. Metzgermeister Florian Luz verrät im Video, warum das Fleisch so teuer ist.
Von Annika Mayer
Marienplatz in Stuttgart: Kein Basketball mehr ab 20 Uhr? Eine Petition an OB Nopper soll das nun ändern

Marienplatz in Stuttgart Kein Basketball mehr ab 20 Uhr? Eine Petition an OB Nopper soll das nun ändern

Die Basketballspieler vom Marienplatz in Stuttgart-Süd würden abends gerne länger spielen. Eine Petition an den OB soll helfen.
Von Jürgen Brand
Feuer in Stuttgart-Ost: Gartenhütte in Brand – Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Feuer in Stuttgart-Ost Gartenhütte in Brand – Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Dunkle Rauchschwaden ziehen am Dienstag über Stuttgart. Grund ist nach ersten Erkenntnissen ein Brand in einem abgelegenen Schrebergarten.
Von Jörg Breithut
Neues Café im Stuttgarter Süden: Stuttgarterin kündigt Job für Familiencafé – Platz für Kinderwagen und Gewusel

Neues Café im Stuttgarter Süden Stuttgarterin kündigt Job für Familiencafé – Platz für Kinderwagen und Gewusel

Rosa Bacher und ihr Mann merken in der Elternzeit, was ihnen im Süden fehlt: Ein Ort, der Familien mit Kindern glücklich macht. Den haben sie nun selbst geschaffen.
Von Carina Kriebernig
Vorschlag noch in diesem Jahr: Stuttgart plant Kastrationspflicht für Katzen

Vorschlag noch in diesem Jahr Stuttgart plant Kastrationspflicht für Katzen

Katzenhilfe und Tierheim fordern schon lange eine Katzenschutzverordnung für Stuttgart. Andere Kommunen haben sie längst. Jetzt erarbeitet die Stadt einen Vorschlag.
Von Jürgen Bock
Mietwucher in Stuttgart?: Online-Tool deckt überhöhte Mieten auf

Mietwucher in Stuttgart? Online-Tool deckt überhöhte Mieten auf

Ein kostenloses Angebot des Mietervereins: Prüfung möglich, ob man zu viel für seine Wohnung bezahlt. Die Linke will in Stuttgart eine Wucher-App freischalten.
Von Jörg Nauke
Mental Health in Stuttgart: Das sind die schönsten 7 Orte zum Entspannen mitten in Stuttgart

Mental Health in Stuttgart Das sind die schönsten 7 Orte zum Entspannen mitten in Stuttgart

Der Alltag ist geprägt von Hektik und Lärm – umso wichtiger sind Pausen. Mitten in Stuttgart findet man verwunschene Gärten, Parks und Wasserfälle, die der Seele gut tun.
Von Carolin Klinger
Maßregelvollzug in Bad Cannstatt?: Kurzfristiges Treffen: OB Nopper will von Lucha neue Standortsuche für Forensik

Maßregelvollzug in Bad Cannstatt? Kurzfristiges Treffen: OB Nopper will von Lucha neue Standortsuche für Forensik

Überraschend und kurzfristig hat kürzlich das Gespräch zwischen OB Nopper, dem Sozialministerium und der Ärzteschaft Stuttgart stattgefunden. Was wurde besprochen?
Von Iris Frey
Weitere Artikel zu Stuttgart Gastronomie Bewertungen Infografik
 