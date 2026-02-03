„Schaffe, schaffe“ – Aktien kaufen? In kaum einer deutschen Großstadt ist das Interesse an Geldanlagen so hoch wie in Stuttgart. Was Google-Suchanfragen verraten.

Stuttgart gehört zu den finanzaffinsten Städten Deutschlands. Das zeigt eine aktuelle Datenanalyse des Online-Broker-Vergleichsportals BrokerChooser. Im bundesweiten Vergleich landet die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg auf Platz zwei der Städte mit dem größten Investment-Interesse – noch vor München und nur knapp hinter Frankfurt am Main.

Mit einer Gesamtbewertung von 9,17 von 10 Punkten ist Stuttgart die einzige Stadt neben Frankfurt, die in der Studie eine Punktzahl von über neun erreicht. Grundlage sind Google-Suchanfragen rund um Geldanlage-Themen, berechnet pro 100.000 Einwohner.

Hohe Werte in allen Anlageklassen

Besonders auffällig: Stuttgart rangiert in allen vier untersuchten Kategorien auf Platz zwei. Pro Jahr werden hier je 100.000 Einwohner 8657 Suchanfragen zu Kryptowährungen, 509 zu Forex, 108.216 zu Aktien sowie 1959 allgemeine Suchen zum Thema Investieren gestellt.

Das deutet auf ein breit gefächertes Interesse hin – nicht nur an spekulativen Trends, sondern auch an klassischen Anlageformen.

Nähe zu Börse und Banken als Standortfaktor

„Viele Menschen haben zunächst Angst vor Fehlentscheidungen“, sagt Adam Nasli von BrokerChooser. Fehlendes Wissen und Sorge vor Verlusten seien zentrale Hürden. Doch mit zunehmender Information wachse auch die Bereitschaft, sich mit Themen wie Risikomanagement und Diversifikation auseinanderzusetzen.