Die weltgrößte Suchmaschine Google hat ausgewertet, was Userinnen und User in diesem Jahr besonders interessiert hat. Das sind die Ergebnisse für Baden-Württemberg.

Das Jahresende naht – Zeit, zurückzublicken. Seit einigen Jahren tut das auch die weltgrößte Suchmaschine Google, die für viele Menschen ein ständiger Begleiter ist. Der Techkonzern stellt dabei Daten zur Verfügung, die zeigen, was im Vergleich zum Vorjahr besonders häufig gesucht wurde. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, was die Menschen beschäftigte.

Google unterscheidet bei seinem Ranking auf Landesebene zwischen „allgemeinen Suchbegriffen“ und „Persönlichkeiten“. Die Ergebnisse für das „Ländle“ spiegeln dabei im Grunde das wider, was auch im restlichen Teil Deutschlands gegoogelt wird. Die Top-6 sind identisch. Die Baden-Württemberger interessierten sich vor allem für die Bundestagswahl und sportliche Großereignisse. Auch der Tod von Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier bewegte die Menschen im Südwesten.

Google-Trends: Allgemeine Suchbegriffe Baden-Württemberg 2025

Die Plätze Sieben und Acht sind im Vergleich zu den Deutschland-Ergebnissen vertauscht. Ein interessantes Detail: der Anschlag in Mannheim, der deutschlandweit (Platz 9) ebenfalls viel gesucht wurde, taucht in den Top-10 für Baden-Württemberg gar nicht auf. Über den Grund kann nur gemutmaßt werden. Möglich ist beispielsweise, dass sich die Menschen im Südwesten direkt über lokale Medien informierten, statt die Suchmaschine zu bedienen.

Die Labubu-Monster waren in diesem Jahr auch in Baden-Württemberg ein Thema – das zeigen die Google-Trends. Foto: IMAGO/Nexpher Images

Auch bei der Kategorie „Persönlichkeiten“ tauchen die Personen auf, die in Gesamtdeutschland „gefragt“ waren. Haftbefehl, der auch in Stuttgart Spuren hinterlassen hat, landet wegen seiner Netflix-Doku auch in Baden-Württemberg ganz oben, Trigema-Seniorchef Wolfgang Grupp war wegen seines Suizidversuchs in den Schlagzeilen. In den Google-Trends für Baden-Württemberg rangiert er nochmal zwei Plätze höher als bundesweit.

Topmanager Andy Byron, der nach einem Coldplay-Konzert, bei dem mutmaßlich seine Affäre mit einer anderen Mitarbeiterin weltweit für Schlagzeilen sorgte, wurde in Baden-Württemberg mehr gesucht als im restlichen Deutschland.

Nick Woltemade fehlt in Baden-Württembergs Top-10

Interessantes Detail: Ex-VfB-Profi Nick Woltemade, der im Trikot mit dem Brustring seinen Durchbruch feierte, aber auch wegen Transfergerüchten für Trubel sorgte, wurde anderswo häufiger gegoogelt (Platz 10 deutschlandweit). Auch in diesem Fall dürften sich Fußballfans eher direkt bei entsprechenden Medien informiert haben.

Google Trends: Persönlichkeiten Baden-Württemberg 2025

1. Haftbefehl

2. Wolfgang Grupp

3. Friedrich Merz

4. Heidi Reichinnek

5. Andy Byron

6. Dennis Schröder

7. Ann-Katrin Berger

8. Kendrick Lamar

9. Julia Klöckner

10. Papst Leo

Für Rapper Haftbefehl – hier mit Schauspieler Elyas M’Barek (rechts) – interessierten sich die Menschen in Baden-Württemberg offenbar besonders. Foto: IMAGO/APress

Wie werden die Google-Trends ermittelt?

Für ausgewählte Städte, etwa München, Hamburg, Köln und Frankfurt stellt Google separate Auswertungen bereit. Bis vor einigen Jahren gab es diese auch noch für Stuttgart. Das ist 2025 aber nicht mehr der Fall.

Bei den Jahrestrends handelt es sich nach Auskunft von Google „nicht um Begriffe, die am meisten gesucht wurden, sondern um sogenannte ‚trending searches’. Dies sind Suchbegriffe, die den höchsten prozentualen Anstieg im Suchinteresse in einem bestimmten Zeitraum verzeichnet haben im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr zuvor“.