Die weltgrößte Suchmaschine Google hat ausgewertet, was Userinnen und User in diesem Jahr besonders interessiert hat. Das sind die Ergebnisse für Baden-Württemberg.
09.12.2025 - 13:16 Uhr
Das Jahresende naht – Zeit, zurückzublicken. Seit einigen Jahren tut das auch die weltgrößte Suchmaschine Google, die für viele Menschen ein ständiger Begleiter ist. Der Techkonzern stellt dabei Daten zur Verfügung, die zeigen, was im Vergleich zum Vorjahr besonders häufig gesucht wurde. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, was die Menschen beschäftigte.