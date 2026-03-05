Die Nachtschicht geht fremd. Und verlässt die Andreaskirche. Im Sport in Bad Cannstatt findet der ganz besondere Gottesdienst statt, natürlich mit einer Goldmedaillengewinnerin.
05.03.2026 - 08:00 Uhr
So ein Gottesdienst hat ja nicht wenig mit Sportveranstaltungen zu tun. Die Gesänge, die Gemeinschaft, der feste Ablauf, die Liturgie also. Insofern ist es nur folgerichtig, dass die Nachtschicht in eine Haus des Sportes geht. Im Sport in Bad Cannstatt gibt es am Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr einen Nachschlag zum Thema Heimat.