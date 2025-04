Das höchste christliche Fest naht – und damit auch eine Vielzahl von Angeboten in den Kirchen. Ein Überblick über Termine der Stiftskirche und der katholischen St.-Eberhard-Kirche, den beiden Hauptkirchen der Protestanten und Katholiken in Stuttgart.

In den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Stuttgarts werden von Gründonnerstag bis Ostermontag mehrere Hundert Gottesdienste abgehalten. Die Stiftskirche (Stiftstraße 12) und der Dom St. Eberhard (Königstraße 7) stehen besonders im Blickpunkt.

Den Karfreitagsgottesdienst mit Heiligem Abendmahl in der Stiftskirche (10 Uhr) gestaltet der evangelische Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl zusammen mit Stiftspfarer Matthias Vosseler. Der am Karfreitag zur Sterbestunde Jesu um 15 Uhr üblicherweise in der Schlosskirche stattfindende Abendmahlsgottesdienst wird wegen der Renovierung der Kirche in die Hospitalkirche (Büchsenstraße 33) verlegt.

Am Ostersonntag starten Gottesdienste im Grünen

Am Ostersonntag, 20. April, feiern die Christen die Auferstehung Jesu Christi. Vielerorts beginnt dieses wichtigste christliche Fest frühmorgens mit dem Entzünden der Osterkerze am Osterfeuer. In der Stiftskirche ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Prälatin Gabriele Arnold. Bereits um 8 Uhr findet auf dem Birkenkopf ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Gestaltet wird er von Pfarrerin Astrid Riehle. Er markiert zugleich den Beginn der Gottesdienst-im-Grünen-Reihe auf dem Monte Scherbelino. Einen Tag später, am Ostermontag um 10 Uhr, ist wiederum in der Stiftskirche Gottesdienst mit Prädikantin Petra Mack.

In katholischen Gemeinden wird am Gründonnerstagabend eine feierliche Messe in Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern gefeiert. Vielfach halten Gläubige im Anschluss daran Nachtwache. Die Glocken läuten dann bis zur Osternacht nicht mehr. In einigen Gemeinden findet am Gründonnerstag auch eine Fußwaschung durch den Priester statt, etwa in St. Konrad in der Stafflenbergstraße 50 (18 Uhr). In der Heilig-Geist-Kirche in der Boslerstraße 1 (18.30 Uhr) startet eine ökumenische Männergruppe zu einem nächtlichen Pilgerweg, der sie sieben Kilometer durch den Stuttgarter Osten führt.

Ein ökumenischer Frauenkreuzweg führt durch die Innenstadt

Am Karfreitag, an dem Christen an das Leiden und Sterben Jesu erinnern, finden in den katholischen Gemeinden Karmetten statt. Gepflegt wird auch die Tradition der Kreuzwegsandachten und Kreuzwege. Dazu zählt der ökumenische Frauenkreuzweg durch die Stuttgarter Innenstadt. Start ist um 12 Uhr vor St. Eberhard. Er endet um 14 Uhr in der Hospitalkirche.

Für Ostersonntag lädt Stadtdekan Christian Hermes für 6 Uhr zum Auferstehungsgottesdienst mit Osterfeuer in die Domkirche St. Eberhard. Das Pontifikalamt um 10 Uhr feiert der neue Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart Klaus Krämer. Weitere Infos unter: https://www.stuttgart-evangelisch.de/gottesdienste bzw. unter: https://www.kath-kirche-stuttgart.de/service/gottesdienstfinder