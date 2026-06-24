Gourmet-Auszeichnung Drei Michelin-Sterne leuchten jetzt über dem Kreis Böblingen
Gourmet-Fans sind im Kreis Böblingen bestens aufgehoben, drei hiesige Restaurants dürfen sich mit Michelin-Sternen schmücken. Eines ist ganz neu dabei.
Gourmet-Fans sind im Kreis Böblingen bestens aufgehoben, drei hiesige Restaurants dürfen sich mit Michelin-Sternen schmücken. Eines ist ganz neu dabei.
Die Auszeichnung hat Tim Striegel umgehauen: Sein Lokal Das Philippin in Rutesheim ist am Dienstagabend zum ersten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. „Es ist noch nicht zu fassen, aber es ist sehr gut, es freut einen sehr“, sagte der 25-Jährige nach der Verleihung in Frankfurt am Main.