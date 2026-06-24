Gourmet-Auszeichnung: Drei Michelin-Sterne leuchten jetzt über dem Kreis Böblingen

Die Auszeichnung hat Tim Striegel umgehauen: Sein Lokal Das Philippin in Rutesheim ist am Dienstagabend zum ersten Mal mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. „Es ist noch nicht zu fassen, aber es ist sehr gut, es freut einen sehr“, sagte der 25-Jährige nach der Verleihung in Frankfurt am Main.

Sein erst vor eineinhalb Jahren eröffnetes Lokal geht auf den Familienbetrieb seiner Eltern zurück, die vor 40 Jahren die Konditorei Striegel eröffnet hatten. Die zweite Generation führt die süße Tradition fort, hat das Konzept aber um ein Gourmetrestaurant erweitert. Mittwochs bis samstags serviert Tim Striegel abends feine Speisen, im Rest der Woche gibt es Frühstück, Mittagstisch sowie die traditionellen Torten und Kuchen. Eine Kombination, die funktioniert, wie der brandneue Michelin-Stern beweist.

Tim Striegel aus Rutesheim kann sich über seinen ersten Michelin-Stern freuen. Foto: Simon Granville/Archiv

Landhaus Feckl in Ehningen erhält Michelin-Stern

Ein Konzept, das auch eingesessene Gastronomen wie Franz Feckl überzeugt. Seit 1987 hat er jedes Jahr einen Stern verliehen bekommen, zunächst noch für sein Restaurant Schloss Höfingen in Leonberg, seit 2000 dann für sein Landhaus Feckl in Ehningen. Eine Erfolgsgeschichte, die deutschlandweit ihresgleichen sucht.

Feckl selbst ist auch schon bei Tim Striegel zu Gast gewesen und attestiert dem jungen Gastronom viel Potenzial. „Nachher bringen wir ihm noch Glückwünsche und ein Fläschchen vorbei“, sagt Feckl im Gespräch am Mittwochmorgen.

Franz Feckl freut sich über seinen 40. Michelin-Stern in Folge - eine Leistung, die deutschlandweit ihresgleichen sucht. Foto: Stefanie Schlecht

Er selbst habe bereits am Dienstagabend mit seiner Frau auf seinen 40. Stern angestoßen. „Ich freue mich sehr, das ist eine außergewöhnliche Leistung.“ Der Ehninger Gastronom freut sich auch besonders für seine Mitarbeiter, von denen viele bereits seit etlichen Jahren im Betrieb tätig seien. „Was wir hier haben an Mitarbeitern, das hat sonst kein Sternerestaurant in Deutschland“, ist er überzeugt.

Lob und Dank gelten auch seiner Frau Manuela, die Herz und Seele des Betriebs sei. „Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagt Feckl. Trotzdem werde ihre Leistung häufig nicht genug gewürdigt.

Seinen Michelin-Stern bezeichnet Feckl als „Geschenk Gottes“, das ihm Zugang zu einem neuen Gästekreis gewährt und außergewöhnliche Mitarbeiter beschert habe. Trotzdem strebe er aktuell nicht nach einem zweiten Stern. „Ein Stern ist für uns perfekt.“

Gasthaus Krone in Waldenbuch wieder ausgezeichnet

Auch über Waldenbuch leuchtet weiterhin ein Michelin-Stern, vergeben an das Gasthaus Krone und Erik Metzger. Im Jahr 2016 war er mit 23 Jahren zu Deutschlands jüngstem Sternekoch avanciert, seitdem hält er das Niveau. Der Druck der Anfangsjahre habe mittlerweile nachgelassen, sagte er im Interview mit unserer Zeitung. „Die Anfangsjahre, würde ich sagen, waren schwieriger, bis man seinen eigenen Stil gefunden hat. Die letzten Jahre machen wir schon viel richtig, glaube ich.“

Erik Metzger kann sich über einen weitere Michelin-Stern freuen. Foto: Stefanie Schlecht

Metzgers Küche gilt als innovativ, klassisch französisch und modern. Er setzt auf Abwechslung auf der Speisekarte. Ein spezielles Gericht, das ihn besonders ausmacht, gebe es nicht, „da ich als Küchenchef kein Gericht zweimal auf der Karte hatte. Natürlich wiederholen sich manche Komponenten, aber immer neu kombiniert. Sonst finde ich es ehrlich gesagt irgendwann selbst langweilig, und ich will das kochen, was mir Spaß macht.“

Timo Böckle vom Reussenstein in Böblingen hatte sich 2024 und 2025 den Grünen Stern erkocht. Allerdings wurde diese Auszeichnung, die Nachhaltigkeit fördern sollte, in diesem Jahr nicht mehr verliehen.