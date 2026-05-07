Gourmetcity München Mehr als Weißwurst: Münchens kulinarischer Höhenflug
München hat alles, von dem ganz Deutschland träumt: vor allem sehr gute Restaurants. Und jede Menge Tradition. Eine Spurensuche zwischen Taxi-Semmel und Kaviar.
München hat alles, von dem ganz Deutschland träumt: vor allem sehr gute Restaurants. Und jede Menge Tradition. Eine Spurensuche zwischen Taxi-Semmel und Kaviar.
Jeden Montag sitzen sie im Hofbräuhaus. Karl, 94 Jahre alt, ist seit 16 Uhr hier, so wie fast immer in den letzten 54 Jahren sitzt er mit seinen Kumpels am Wolpertingerstammtisch. Nur während dieser Covidpandemie, da hatte das Hofbräuhaus geschlossen, und sie mussten auf ihr lieb gewonnenes Ritual verzichten. Stammgäste, von denen der bekannte Biertempel um die 4000 hat, besitzen einen Ausweis, eine Mitgliedschaft sozusagen und genießen besondere Privilegien: Selbst wenn das Hofbräuhaus proppenvoll ist, dürfen sie rein. Glückliche 616 haben ihr eigenes Fach im Bierkrugtresor, wo der eigene Krug mit einem Zahlencode gesichert ist.