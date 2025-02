Auf seiner Kochjacke stehen drei Buchstaben: JRE. Der 1979 in Fellbach-Schmiden geborene Michael Oettinger gehört zu den Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE), einer europaweiten Vereinigung junger Gourmetköche. Aus der Sterneköche hat er sich 2023 zurückgezogen und ist nun Patron des Hotels Hirsch seiner Familie. Dem Genuss widmet er sich weiterhin – und will am Sonntag, 16. Februar, in der Phoenixhalle mit einem Fine-Dining-Gipfeltreffen, das er organisiert, zeigen, dass man beim Genießen gleichzeitig etwas Gutes für andere tun kann.

Es muss nicht immer die Tiefkühltruhe sein

Mit dem Erlös der kulinarischen Benefiz-Party im Römerkastell werden Projektträger unterstützt, die Aktionen entwickeln, um Kindern und Jugendlichen die Bedeutung von gesunder Ernährung und Nachhaltigkeit zu vermitteln. Außerdem sollen Initiativen gefördert werden, die Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche in diesem Bereich entwickeln. Dies sei die Grundvoraussetzung dafür, damit die jungen Menschen mehr über gesunde Ernährung lernen, heißt es beim JRE Deutschland.

Es muss nicht immer die Tiefkühltruhe sein, wollen die Spitzenköche der nächsten Generation vermitteln. Statt Fertigprodukte zu verwenden könnte man doch auch etwas Frisches zubereiten. Junge Leute sollen also motiviert werden, etwas Gutes für sich zu tun mit gesunder Kost, die obendrein viel besser schmeckt als das, was in aufgerissenen Beuteln der Lebensmittelindustrie steckt.

Christoph Sonntag tritt in der Phoenixhalle auf. Foto: Lichtgut //Ferdinando Ianone

Spitzenköche, Manufakturen sowie Winzerinnen und Winzer bringen das Beste aus Küche und Keller in die Phoenixhalle mit, um die Gäste am 16. Februar zwischen 14 und 19 Uhr an mehreren Foodstationen mit feinster Gourmetküche zu verwöhnen. Michael Oettinger steht selbst am Herd und hat folgende Kollegen eingeladen: Franz Berlin (Gourmetrestaurant Berlins Krone, Bad Teinach-Zavelstein), Jason Grom (die burg, Donaueschingen), Nicolai Wiedmer (Eckert, Grenzach-Wyhlen), Benjamin Maerz (Restaurant Maerz, Bietigheim-Bissingen).

Wo es Karten gibt

Bei der Gourmetparty treten der Kabarettist Christoph Sonntag, der Magier Thorsten Strotmann und DJ Pellex auf – Petra Klein moderiert. Das Ticket kostet 195 Euro, ein Großteil davon geht an die JRE-Stiftung, also an Kinder und Jugendliche. Anmelden kann man sich im Netz unter https://app.guestoo.de.