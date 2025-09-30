In Washington läuft der Countdown: Kurz vor Ablauf der Frist steht die US-Regierung erneut vor einem Shutdown und die politischen Fronten sind so verhärtet wie seit Jahren nicht mehr. Welche Folgen drohen, lesen Sie im aktuellen Lage-Update.
30.09.2025 - 08:56 Uhr
In den USA droht ab Mittwoch, 1. Oktober 2025, 0:00 Uhr Ortszeit Washington (06:00 Uhr MESZ) ein neuer Government-Shutdown. Hintergrund ist der weiterhin ungelöste Haushaltsstreit zwischen Präsident Donald Trump und den Republikanern im Kongress auf der einen Seite sowie den Demokraten im Senat auf der anderen. Ohne eine kurzfristige Einigung endet heute die Finanzierung der US-Regierung, ein Szenario, das bereits jetzt für erhebliche Nervosität sorgt.