Die Appartements in Schorndorf bieten Platz für 38 Schüler und 146 buchbare Fahrradabstellplätze im Erdgeschoss des Neubaus in der Grabenstraße.

Harald Beck 11.10.2024 - 18:15 Uhr

Der Mangel an Wohnraum betrifft auch die Auszubildenden im Rems-Murr-Kreis. Insbesondere in Schorndorf sieht sich der Kreis in der Pflicht, Appartements insbesondere für die aus dem ganzen Land – teils sogar aus Rheinland-Pfalz – kommenden Auszubildenden im Bereich Straßenbau- und Geräteführer bereitzustellen, damit diese in ihren vier- bis sechswöchigen Theoriephasen am Beruflichen Schulzentrum an der Grabenstraße wohnen können. Die bestehende Lücke sei geschlossen, so betonte der Landrat Richard Sigel bei der Einweihung des zentral direkt beim Bahnhof gelegenen Schülerwohnheims mit Fahrradparkhaus am Freitagnachmittag.