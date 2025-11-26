In Waiblingen und Fellbach-Schmiden werden Wände besprüht – aus Liebe zum VfB Stuttgart oder aus Protest? Zwei Ermittlungen, viele Fragen.

Was aussieht wie ein Zahlencode aus einer dystopischen Netflix-Serie, ist vermutlich in Wahrheit ein Liebesbeweis. Kein romantischer – eher ein fußballverrückter. In großen Ziffern prangt „1893“ seit kurzem an der Innenwand einer Unterstandshütte am Reuteweg in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis). Die Farbe sitzt tief im Holz, der Schaden laut einer Einschätzung der Polizei: im vierstelligen Eurobereich.

Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise an die 0711/57720 – und kratzt am Lack der lokalen Fankultur.

„1893“: Ein Liebesbeweis an den VfB Stuttgart?

Denn was bitte soll „1893“ sonst bedeuten? Das Jahr der Glühbirne ist es nicht. Auch kein biblisches Kapitel. Was bleibt: Das Gründungsjahr des VfB Stuttgart. Und das wäre hierzulande nun wirklich keine Überraschung.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, bleibt die Identität der Sprayer bislang unklar. Man fahndet, und das nicht nach dem Bundesliga-Torschützenkönig. Für Außenstehende bleibt die Zahl ein Rätsel, für Fans des VfB ist sie eine emotionale Jahreszahl. Keine wie jede andere.

Linke Parolen in Waiblingen: Polizei sucht Zeugen

Weniger fußballromantisch ging es derweil in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) zu. Dort beschmierten Unbekannte eine Betonwand an der Jesistraße mit Parolen und Symbolen, die laut Polizei dem linken Spektrum zugeordnet werden. Zwischen Sonntag und Montag muss es passiert sein. Auch hier laufen die Ermittlungen, Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.

Ob ideologische Botschaft oder jugendlicher Protest – die Grenze zur Sachbeschädigung ist längst überschritten. Für die Reinigung zahlt am Ende oft die Allgemeinheit.

Ob Fußballherz oder politische Wut – die Spraydose bleibt Ausdrucksmittel für jene, die sich sonst ungehört fühlen. Doch statt Diskussion hinterlässt sie meist nur Ärger – und Reinigungskosten.