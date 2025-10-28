Grand Egyptian Museum eröffnet Tutanchamuns kompletter Schatz zu sehen
Immer wieder wurde die Eröffnung des spektakulären Museums an den Pyramiden eröffnet. Jetzt ist es soweit – und das Stuttgart Atelier Brückner ist mittendrin.
So richtig mag man der Ankündigung nicht trauen, schließlich wurde die Eröffnung schon so oft verschoben. Doch jetzt soll tatsächlich wahr werden, worauf die Weltöffentlichkeit seit Jahren wartet: Am 1. November, pünktlich um 19.30 Uhr, soll das Grand Egyptian Museum (GEM) in Gizeh offiziell eröffnet werden. Ein Teil des gigantischen Neubaus ist schon in Betrieb, nun aber hat man Staatsoberhäupter, Königinnen und Könige eingeladen, um auch das Herzstück des GEM einzuweihen: die Tutanchamun-Galerie.