Grand Egyptian Museums in Kairo Empfang im neuen Reich der Pharaonen
Drei Monate sind seit Eröffnung des Grand Egyptian Museums in Kairo vergangen. Jeden Tag strömen rund 15 000 Besucher hierher in die Wüste. Doch lohnt sich der Besuch wirklich?
Wer einmal das bisherige Ägyptische Nationalmuseum am Tahrir Platz im Zentrum Kairos besucht hat, einen typischen historistischen Museumsbau des späten 19. Jahrhunderts, dem ist eindrücklich in Erinnerung, wie hunderte von Sarkophagen in altmodischen Glasschränken gestapelt mehr aufbewahrt als präsentiert waren – und dies immer noch sind. Das buchstäblich verstaubte Museum ist inzwischen selbst ein Ausstellungsobjekt der Museologie von vor 100 Jahren.