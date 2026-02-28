 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Empfang im neuen Reich der Pharaonen

Grand Egyptian Museums in Kairo Empfang im neuen Reich der Pharaonen

Grand Egyptian Museums in Kairo: Empfang im neuen Reich der Pharaonen
1
Blick ins Grand Egyptian Museum in Kairo Foto: imago/Xinhua

Drei Monate sind seit Eröffnung des Grand Egyptian Museums in Kairo vergangen. Jeden Tag strömen rund 15 000 Besucher hierher in die Wüste. Doch lohnt sich der Besuch wirklich?

Wer einmal das bisherige Ägyptische Nationalmuseum am Tahrir Platz im Zentrum Kairos besucht hat, einen typischen historistischen Museumsbau des späten 19. Jahrhunderts, dem ist eindrücklich in Erinnerung, wie hunderte von Sarkophagen in altmodischen Glasschränken gestapelt mehr aufbewahrt als präsentiert waren – und dies immer noch sind. Das buchstäblich verstaubte Museum ist inzwischen selbst ein Ausstellungsobjekt der Museologie von vor 100 Jahren.

 

Doch längst sind viele Exponate nach Gizeh gewandert. Seit November vergangenen Jahres residieren sie in Sichtweite der Pyramiden im Grand Egyptian Museum.

In Kontakt mit den echten Pyramiden

Es ist ein epochaler Bau geworden, ein Milliarden-Dollar-Kraftakt, der kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Zur Verfügung stand ein weitläufiges, 50 Hektar großes Wüstengrundstück nördlich der Pyramiden und südlich des neuen Flughafens Sphinx International. Den weltoffenen Architektenwettbewerb hatten die Dubliner Architekten Heneghan Peng 2002 in einem Verfahren mit 1557 Teilnehmern gewonnen. Ihnen ist es gelungen, die geforderte Baumasse zu gliedern und ihr trotzdem eine Erscheinung von Gewicht zu geben, die mit den zwei Kilometer entfernten Pyramiden kommuniziert. Hinzu kommen dreieckige Anbauten mit direkten formalen Analogien zu den Pyramiden. Das Dreieck als Gliederungs- und Dekormotiv beherrscht den Bau sowohl innen und außen und setzt ihn in Bezug zu den Pyramiden.

Nach Überwindung einer verwirrenden Peripherie aus vielspurigen Autopisten, U-Bahnbrücken, weitläufigen Bus- und PKW- Parkplätzen sowie rigiden Absperranlagen und Kontrollpunkten erreicht man den Vorplatz und den Haupteingang an einem der seitlichen Anbauten in Pyramidenform.

Unsere Empfehlung für Sie

Grand Egyptian Museum: Diese Stuttgarterin hat Tutanchamun und den Grabschatz in Szene gesetzt

Grand Egyptian Museum Diese Stuttgarterin hat Tutanchamun und den Grabschatz in Szene gesetzt

Im Grand Egyptian Museum blickt die Welt auf Tutanchamun. Inszeniert wurde er mit Stuttgarter Expertise: Shirin Frangoul-Brückner weiß, wie man staubigen Relikten Leben einhaucht.

Man tritt in die Eingangshalle und wird von Ramses II. begrüßt. Seine 83 Tonnen schwere, elf Meter hohe Kolossalstatue kann in dem weiten, hohen Raum großartig Wirkung entfalten. Sie wurde bereits 2006 hierher gebracht und das Museum ab 2008 gewissermaßen drumherum gebaut. Zur Linken steigt die Halle stufenweise an. Die 180 Meter lange „Große Treppe“ ist das architektonische Rückgrat des Ausstellungsbereichs und verbindet alle Ebenen miteinander.

Auf den Podesten stehen 90 Großskulpturen, Hieroglyphenstelen, monumentale Granitsarkophage und Architekturfragmente wie an einer Prozessionsstraße Spalier. Der sich nach oben verjüngende Raum strebt auf eine Glaswand vor dem obersten Podest zu. Genau inszeniert ist der Blick hinüber zu den zwei Kilometer entfernt liegenden Pyramiden.

Es geht darum, Geschichten zu erzählen

Zur Linken geht es in den ersten der zwölf Dauerausstellungsräume, die sich in den drei Riegeln matrixartig abtreppen und in Schlangenlinie begangen werden. Querbezüge sind möglich, die Orientierung fällt erstaunlich leicht. Unten angelangt quert man über eine gläserne Brücke die Prozessionsstraße und gelangt in die 7500 Quadratmeter umfassende Tutanchamun-Galerie, das Prunkstück des Museums.

Für das Stuttgarter Atelier Brückner war der Wettbewerbsgewinn für die Szenografie des Museums 2016 natürlich ein Glücksgriff. Das Team um Shirin Frangoul-Brückner hatte es sich zur Aufgabe gemacht, anhand der Exponate Geschichten zu erzählen. Am Beispiel Tutanchamuns, dessen Grab und alle Grabbeigaben erstmals komplett zu sehen sind, heißt das, der Besucher erlebt, wie Howard Carter vor hundert Jahren das Grab entdeckt und betreten hat. Mit ihm öffnet man nacheinander die Grabkammern, Schreine und Sarkophage, entdeckt die Grabbeigaben, die Schätze, Streitwagen, Modelle und Figuren, die Prunkgewänder und, als Höhepunkt, die berühmte goldene Maske.

Der Besucherstrom wird gut geleitet

Sie ist natürlich hinter Panzerglas besonders inszeniert, umgeben von genügend Raum für das staunende Publikum. Im nächste Raum „Identity“ wird die Mumie Lage für Lage ausgewickelt, man erfährt als Ergebnis von DNA-Untersuchungen, wie der Pharao ausgesehen hat und lernt seine Herkunft und Familie kennen.

Clou der Präsentation: Der Rundgang funktioniert wahlweise auch andersherum, die Geschichte erzählt sich dann chronologisch, von der Vermählung über Leben, Tod, Totenkult und Begräbnis des Pharaos bis hin zur Entdeckung des Grabes in unserer Zeit.

Dieses „Storytelling“, das sich auch durch die anderen Bereiche und natürlich auch durch das Kindermuseum zieht, ist die die große Stärke des Ateliers Brückner. So greifen Themen, Abläufe und Erzählungen ineinander und fesseln die Besucher derart, dass kaum einer vor Ablauf von drei Stunden das Haus verlässt und viele hier den halben Tag verbringen. Nach dem Eröffnungsboom im November hat sich das Besucheraufkommen auf 15 000 pro Tag eingespielt, eine Zahl, mit der die Verantwortlichen gerechnet hatten und auf die man eingestellt ist. Bis auf ein wenig erwartbares Gedränge bei Tutenchamun funktioniert die Führung des Besucherstroms gut und konnten inzwischen einige Leitmaßnahmen und Absperrungen wieder zurückgebaut werden.

Das schönste archäologische Museum der Welt

Heneghan Peng ist es gelungen, an die Bruchkante des Niltals einen respektablen Museumsbau zu positionieren, der durch seine Dimension en face der Pyramiden bestehen kann, aber gar nicht erst versucht, durch historisierendes Auftreten oder gar eigene Monumentalität mit den Altertümern mithalten zu wollen. Organisatorisch und in der Besucherführung funktioniert der Bau tadellos; gestalterisch-atmosphärisch gelingt es ihm spielend, die Balance zwischen eigenem architektonischem Anspruch und Präsentation der Exponate zu halten. Die Szenografie von Atelier Brückner trägt das ihre dazu bei, wenngleich es den Designern leicht gefallen sein wird, die fast durchweg wunderschönen Exponate buchstäblich ins rechte Licht zu rücken. Die Besucher sind sich sicher: Das bedeutendste archäologische Museum der Welt ist auch das schönste.

Weitere Themen

Grand Egyptian Museums in Kairo: Empfang im neuen Reich der Pharaonen

Grand Egyptian Museums in Kairo Empfang im neuen Reich der Pharaonen

Drei Monate sind seit Eröffnung des Grand Egyptian Museums in Kairo vergangen. Jeden Tag strömen rund 15 000 Besucher hierher in die Wüste. Doch lohnt sich der Besuch wirklich?
Von Falk Jaeger
Konzert in der Schleyerhalle: Stuttgart ist die verrückteste Stadt! So sexy war’s bei Jason Derulo

Konzert in der Schleyerhalle Stuttgart ist die verrückteste Stadt! So sexy war’s bei Jason Derulo

Jason Derulo hat das Wochenende in Stuttgart mit einer explosiven Supershow eingeläutet. Bilder, Kritik und Setlist vom Auftritt am Freitag in der ausverkauften Schleyerhalle.
Von Swantje Kubillus
„Tatort“-Vorschau Ludwigshafen: Was taugt der neue „Tatort“ mit Lena Odenthal?

„Tatort“-Vorschau Ludwigshafen Was taugt der neue „Tatort“ mit Lena Odenthal?

Im neuen „Tatort“ aus Ludwigshafen ist Lena Odenthals Ermittler-Kollegin Stern als Fahrradkurierin unterwegs. Wie gut schlägt sie sich dabei?
Von Adrienne Braun
Kinderbücher: Wie schlechte Kinderbücher junge Leser für immer vergraulen

Kinderbücher Wie schlechte Kinderbücher junge Leser für immer vergraulen

Promis fühlen sich dazu berufen, Kinderbücher zu schreiben. Dabei geht es viel um Moral – und wenig um die Bedürfnisse der Kleinen. Was macht ein Kinderbuch zum guten Buch?
Von Adrienne Braun
Über Ohrwurm-Wörter: Zum Schtroumpf noch mal!

Über Ohrwurm-Wörter Zum Schtroumpf noch mal!

Manchmal lässt einen etwas nicht mehr los. So gibt es Wörter, die einen am Wickel haben können, berichtet unsere Kolumnistin Anna Katharina Hahn.
Von Anna Katharina Hahn
Stuttgarts coolster Berlin-Export: Die wollen nur spielen! Wie Twin Noir dem Punk das Tanzen beibringen

Stuttgarts coolster Berlin-Export Die wollen nur spielen! Wie Twin Noir dem Punk das Tanzen beibringen

Die zwei Punks und ihre Drum Machine sind zurück: Twin Noir über Pandemie, Pachuca, Punk, Proberäume – und warum die Kultur in Stuttgart mehr Freiräume braucht.
Von Gunther Reinhardt
SWR Symphonieorchester: Chefdirigent François-Xavier Roth setzt auf Wagner

SWR Symphonieorchester Chefdirigent François-Xavier Roth setzt auf Wagner

François-Xavier Roth dirigiert erneut das SWR Symphonieorchester in der Stuttgarter Liederhalle. Diesmal holt er Wagners Opern in den Konzertsaal. Ist das gelungen?
Von Verena Großkreutz
Unsere Kunsttipps für Stuttgart: Ist Stuttgart 21 in Wahrheit ein Kunstwerk?

Unsere Kunsttipps für Stuttgart Ist Stuttgart 21 in Wahrheit ein Kunstwerk?

Was hat Stuttgart 21 mit Kunst zu tun? Wir haben die Antwort.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in Stuttgart: So kommt man an Tickets für die Tour der Kultband Rush

Konzert in Stuttgart So kommt man an Tickets für die Tour der Kultband Rush

Die Band Rush geht 2027 mit deutscher Schlagzeugerin auf Europatour und macht Halt in Stuttgart. An diesem Freitag beginnt der Vorverkauf.
Von Gunther Reinhardt
Künstler-Biografie aus Stuttgart: Roland Baisch schreibt über unerfüllte und unschöne Träume

Künstler-Biografie aus Stuttgart Roland Baisch schreibt über unerfüllte und unschöne Träume

Der Entertainer Roland Baisch hat seine Autobiografie geschrieben. Vor allem das Erzählen vom Scheitern habe ihm Spaß gemacht, sagt er. Ende März stellt er das Buch im Theaterhaus vor.
Von Michael Werner
 
 