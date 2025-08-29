Nach drei Wochen Sommerpause rast die Formel 1 wieder los. Um die Weltmeisterschaft streiten sich zwei Teamkollegen, dahinter stehen der Champion beim Heimspiel und ein Traditionsrennstall im Fokus.
Zandvoort - Dass Weltmeister Max Verstappen im Red Bull zu seinem fünften Formel-1-Titel rast, scheint fast ausgeschlossen. Nur zehn Rennen stehen in dieser Saison noch an. Gerade bei seinem Heimspiel in Zandvoort will der Niederländer am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) aber nur zu gerne wieder glänzen. Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist nach schwierigen und oft frustrierenden ersten Monaten bei Ferrari auf eine Steigerung aus - der WM-Lauf an der Nordsee könnte dabei wegen möglichen Regenwetters chaotisch werden. Das sind die wichtigsten Fragen nach der Sommerpause: