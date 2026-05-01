Die Formel 1 ist wieder da. Nach fünf Wochen Pause rast ein Ferrari in Miami ganz nach vorne. Der WM-Führende von Mercedes wird von seiner Antriebseinheit ausgebremst.

dpa 01.05.2026 - 19:40 Uhr

Miami - Nach fünf Wochen Formel-1-Pause ist Charles Leclerc im Ferrari zur Trainingsbestzeit in Miami gerast. Der Monegasse verdrängte in der wegen der Regelanpassungen auf 90 Minuten verlängerten Einheit Red-Bull-Star Max Verstappen in 1:29,310 Minuten auf den zweiten Rang (+0,297 Sekunden). Dritter in dem Miami International Autodrome wurde Vorjahresgewinner Oscar Piastri im McLaren (+0,448 Sekunden). Der einzige deutsche Pilot, Nico Hülkenberg, landete im Audi auf dem 15. Platz.