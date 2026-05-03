Das Wetter wirbelt den Zeitplan in Miami durcheinander. Das vierte Formel-1-Rennen des Jahres wird heute um drei Stunden vorgezogen.
03.05.2026 - 03:09 Uhr
Miami - Das Formel-1-Rennen von Miami wird wegen eines befürchteten Unwetters vorgezogen und beginnt heute schon um 19.00 Uhr MESZ. Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22.00 Uhr MESZ starten sollen. Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida.