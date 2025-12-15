Einmal abheben, bitte: Die Grand Tour von Katalonien zeigt die Region von oben, von innen und ganz nah dran - in Partnerschaft mit der Urlaubsmesse CMT.
Àngel Aguirre hat an diesem Morgen alle Hände voll zu tun. Er heizt seinem Heißluftballon noch einmal so richtig ein. 16 Personen stehen rund um den erfahrenen Ballonfahrer im Korb. Die wenigsten davon haben zuvor schon einmal an solch einem luftigen Event teilgenommen. Aber kaum hat sich der Ballon ein paar Meter vom nassen Gras erhoben, fühlt man sich eigentlich sicher. Es stimmt, dass die Temperatur am Boden dieselbe ist wie in mehreren hundert Metern Höhe. Auch die anderen Passagiere atmen auf und genießen den Ausblick bis zu den Pyrenäen. Man hat schon das Gefühl, dass der Mann mit dem wunderbaren spanischen Vornamen – übersetzt „Engel“ – diese Freiheit liebt.