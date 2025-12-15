Einmal abheben, bitte: Die Grand Tour von Katalonien zeigt die Region von oben, von innen und ganz nah dran - in Partnerschaft mit der Urlaubsmesse CMT.

Àngel Aguirre hat an diesem Morgen alle Hände voll zu tun. Er heizt seinem Heißluftballon noch einmal so richtig ein. 16 Personen stehen rund um den erfahrenen Ballonfahrer im Korb. Die wenigsten davon haben zuvor schon einmal an solch einem luftigen Event teilgenommen. Aber kaum hat sich der Ballon ein paar Meter vom nassen Gras erhoben, fühlt man sich eigentlich sicher. Es stimmt, dass die Temperatur am Boden dieselbe ist wie in mehreren hundert Metern Höhe. Auch die anderen Passagiere atmen auf und genießen den Ausblick bis zu den Pyrenäen. Man hat schon das Gefühl, dass der Mann mit dem wunderbaren spanischen Vornamen – übersetzt „Engel“ – diese Freiheit liebt.

Ballonfahrer Àngel Aguirre: Erfahrung und Leidenschaft über Katalonien Der Katalane, der als Sohn eines Tiefseetauchers in der Nähe des Bergmassivs Montserrat aufgewachsen ist, hat zusammen mit Freunden vor bald 20 Jahren das Unternehmen Globus Kon Tiki gegründet. “Manchmal fahr ich auch mit Freunden oder allein in die Gegend raus und steig mit meinem eigenen Ein-Mann-Ballon auf.” Die “Gegend”, das ist die “Serralada Prelitoral Catalana“, Teil des katalanischen Vorküstengebirges. Das Gebiet gehört zur so genannten Grand Tour, die durch Katalonien führt und insgesamt fünf Etappen enthält: Barcelona, Tarragona, Lleida, La Seu d’Urgell und Figueres.

Weingüter in Katalonien: Ballonfahrt, Weinprobe und Genussmomente

Eine Ballonfahrt ist beispielsweise um die Gegend um Barcelona herum und im Hinterland der nördlichen Costa Brava ein guter Einstieg für Reisende, um zumindest einen Teil Kataloniens, hier vor allem die Weingüter, von oben zu betrachten und anschließend eine Weinprobe in einem der atemberaubenden Anwesen zu besuchen.

Girona Sehenswürdigkeiten: Altstadt, Kirchen und berühmte Filmkulissen

Zwischen der Ankunft am Flughafen in Barcelona und der Ballonfahrt lohnt sich auf jeden Fall ein halber Tag in Girona, die „Stadt der Fliegen“, wie die erfahrene Stadtführerin Anna Aliu Cabarrocas berichtet. Vor allem ist es aber auch eine Stadt der Kirchen, des Kopfsteinpflasters und eine wunderbare Filmkulisse. „Hier wurden Szenen aus ,Der Herr der Ringe‘ gedreht oder ,Das Parfüm‘“, so die Expertin weiter. Und wer vor allem in der Dämmerung in manchen dunklen Winkel schaut, der kann sich gut vorstellen, wie beispielsweise die Schauspielerin Jessica Schwarz in Patrick Süskinds Literaturverfilmung als eines der leidvollen Opfers Jean-Baptiste Grenouilles dort lag – und im wahren Leben zum Glück wieder vom heute sehr gepflegten und gut vermarkteten Boden aufgestanden ist.

Dalí-Museum Figueres: Surrealismus und Kunst an der Costa Brava

Figueres liegt in der Provinz Girona und an der Costa Brava. Hier hat sich Salvadór Dalí sein Museum bauen lassen – und in diesem surrealistischen Bau, der von der Kreativität, aber auch den Dämonen, von denen Dalí immer wieder heimgesucht wurde, zeugt, kann man sich sicher sein, dass hier immer viele Besucherinnen und Besucher Schlange stehen.

Palamós an der Costa Brava: Strandurlaub, Fischküche und Museen

Wer Strandurlaub oder vielleicht auch guten Fisch genießen möchte, der ist in Palamós genau richtig. Die Zahl der Bevölkerung schwankt in dem ehemaligen Fischerdörfchen zwischen 14.000 und 90.000 Bewohnerinnen und Bewohnern – je nach Saison. Es empfiehlt sich also, am besten im Frühjahr oder im Herbst Urlaub zu machen, wenn die Wassertemperaturen zwar kühler werden, man aber den Strand dann ganz für sich alleine hat. Außerdem hat Palamós ein bezauberndes Fischereimuseum, das Museu de la Pesca, das sehr gut zeigt, wie einst hier gearbeitet worden ist. Über das Museum lässt sich ein Showcooking buchen, das mit allen möglichen und fast unmöglichen Kreationen an Fischzubereitung aufwartet.

Kloster Santes Creus: Zisterzienserkloster und Kulturroute in Katalonien

Santes Creus ist ein Zisterzienserkloster, das zusammen mit dem Vallbona de les Monges und dem Santa Maria de Poblet die Klosterstraße auf einer der fünf Etappen bildet. Wer in den Südwesten fährt, sollte auf jeden Fall einen Abstecher in eines der Gotteshäuser machen. Was für Santes Creus spricht: eine unglaublich große Anlage, die auch schon in weltlicher Hand war und eine gute didaktische Aufbereitung.

Reus Sehenswürdigkeiten: Gaudi-Zentrum, Jugendstil und Stadtgeschichte

Zwischen Meer und Hinterland liegt Reus, ein Ort, an dem der Jugendstil beheimatet ist. Wer eine Stadtführung bucht, kann hier erfahren, wie das Schicksal manches gut Betuchten hier sein Ende gefunden hat - teilweise durch Mord. Außerdem wird hier einem weiteren Sohn Kataloniens gehuldigt: Antoni Gaudí. Der Konstrukteur der Sagrada Familia hat hier das Gaudí-Zentrum eröffnet. Eben nicht nur der Prachtbau in Barcelona, sondern auch weitere Architekturen werden in dem Gebäude im Herzen Reus in Bild, Modell, Film und Ton festgehalten.

Grand Tour Katalonien planen: Route, Anreise und Reisetipps

Die Grand Tour Katalonien kann man hier abrufen >>>. Übrigens: man muss nicht alle fünf Etappen machen - die Abschnitte lassen sich gut selbst zusammenstellen. Das Straßen- und Wegenetz ist sehr gut ausgebaut, vor allem im Hinterland direkt im Anschluss an die Küste kann man auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und auch Campingplätze gibt es zur Genüge.

