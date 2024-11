Grasflecken sind hartnäckig und lassen sich oft nur schwer entfernen. Wir zeigen Ihnen, wie sich auch alte und eingewaschene Grasflecken einfach und schonend aus Textilien entfernen lassen.

Matthias Kemter 12.11.2024 - 10:23 Uhr

Grasflecken sind deutlich schwerer zu entfernen als andere Flecken. Das liegt zum einen an dem im Gras enthaltenen Chlorophyll, welches wasserunlöslich ist, und zum anderen an Gerbstoffen, die sich im Gras befinden. Diese vermindern das Quellvermögen von Wasser an der betroffenen Stelle, sodass Wasser und Waschmittel schlechter arbeiten können. Wer bei Grasflecken allerdings auf ein paar einfache Dinge beim Entfernen achtet und das richtige Hausmittel anwendet, der muss sich keine Sorgen um Flecken und Stoff machen.