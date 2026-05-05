Der Parkplatz von Hofmeister in Sindelfingen wird am 15. und 16. Mai zu einem Freizeitparadies für Familien. Bei freiem Eintritt gibt es zahlreiche Angebote für Groß und Klein.

Von Bubble Soccer, über ein großes Fußballdart, Parkour und Torwandschießen, bis hin zu zum Feldhockey Mini-Tischkicker und Mini-Tischtennis ist für fast jeden etwas geboten beim Hofmeister Family Fun Day, zu dem das Möbelhaus gemeinsam mit der SG Stern für den 15. und 16. Mai erstmals nach Sindelfingen einlädt. Laut einer Pressemitteilung soll der Parkplatz vor dem Hofmeister Wohnzentrum zu einem Freizeitparadies werden, das bei freiem Eintritt für jedes Alter Vergnügen verspricht. Bewegung und Spaß stehen dabei im Vordergrund.

 
Racing-Freunde kommen beim Kartfahren auf ihre Kosten. Foto: Shutterstock

Als ein Höhepunkt für Racing-Freunde ist eine Elektro-Kartbahn angekündigt. Zur Auswahl stehen Elektrokarts für Kinder und Erwachsene. Für fünf Euro können kleine und große Rennfahrer fünf Minuten lang ihre Runden drehen. Helme können vor Ort geliehen werden.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: das Hofmeister Restaurant bietet Speisen und Getränke, damit niemand hungrig bleibt. Die Fun Days am Freitag, 15., und Samstag, 16. Mai, dauern jeweils von 11 bis 18 Uhr.