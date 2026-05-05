Der Parkplatz von Hofmeister in Sindelfingen wird am 15. und 16. Mai zu einem Freizeitparadies für Familien. Bei freiem Eintritt gibt es zahlreiche Angebote für Groß und Klein.

Wolfgang Berger 05.05.2026 - 13:11 Uhr

Von Bubble Soccer, über ein großes Fußballdart, Parkour und Torwandschießen, bis hin zu zum Feldhockey Mini-Tischkicker und Mini-Tischtennis ist für fast jeden etwas geboten beim Hofmeister Family Fun Day, zu dem das Möbelhaus gemeinsam mit der SG Stern für den 15. und 16. Mai erstmals nach Sindelfingen einlädt. Laut einer Pressemitteilung soll der Parkplatz vor dem Hofmeister Wohnzentrum zu einem Freizeitparadies werden, das bei freiem Eintritt für jedes Alter Vergnügen verspricht. Bewegung und Spaß stehen dabei im Vordergrund.