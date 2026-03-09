Zehn Menschen ließen sich bei der Grünen-Wahlparty spontan tätowieren. Auch Spitzendkandidaten Özdemir bitzelte es – doch dann erinnerte er sich an eine frühere Aussage.
09.03.2026 - 13:55 Uhr
9 Brezeln und ein Löwe aus dem Landeswappen Baden-Württemberg. Das ist das Werk des Stuttgarter Tätowierers Simon auf den Gliedmaßen der grünen Wahlpartygänger in der Staatsgalerie Stuttgart. Zehn Menschen nutzten das kostenlose Angebot bei der Veranstaltung der Grünen, sich eine Erinnerung an die Landtagswahl 2026 und den Erfolg ihrer Partei auf die Haut bannen zu lassen.