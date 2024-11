Reichlich Nebel und Wolken, aber trocken. Am Wochenende bleibt es erst einmal beim grauen Herbstwetter. Mancherorts zeigt später aber auch die Sonne.

Offenbach - Das graue Herbstwetter setzt sich auch am Wochenende fort. Vor allem der Samstag wird morgens zunächst nebelig sein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In der Südosthälfte setzt sich nach Nebelauflösung dann zeitweise die Sonne durch, während es im Nordosten teils neblig-trüb ist und Sprühregen gibt. Die Höchstwerte "im Dauergrau" liegen bei 6 bis 10 Grad, sonst klettern sie auf milde 10 bis 15 Grad.

Am Sonntag gibt es im Südosten und Süden sowie im höheren Bergland viel Sonne. In den Flussniederungen dagegen wird laut Wetterexperten Dauernebel erwartet, sonst ist es oft hochnebelartig bedeckt. Abgesehen von etwas Sprühregen im Nordwesten bleibt es meist trocken. Die Temperaturen erreichen im Dauergrau und im Nordosten 4 bis 7 Grad, sonst liegen sie maximal bei 7 bis 14 Grad. Am Montag wird es wechselhafter, windiger und regnerischer.