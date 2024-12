Mann setzt in U-Bahn schlafende Frau in Brand – Opfer stirbt

Grausame Tat in New York

Eine schlafende Frau wird in der U-Bahn angezündet und stirbt. Der aus Guatemala stammende Verdächtige soll unerlaubt in die USA eingereist sein. Trumps neuer Grenzschutzbeauftragter reagiert prompt.

red/dpa 24.12.2024 - 11:59 Uhr

Nach dem Tod einer Frau in der New Yorker U-Bahn ist ein Verdächtiger wegen Mordes angeklagt worden. Der 33-Jährige aus Guatemala soll die schlafende Frau in Brand gesetzt und so ihren Tod verursacht haben, berichteten US-Medien. Er sei vor einigen Jahren auf unerlaubte Weise in die USA eingereist. Der Polizei zufolge kannte er die Frau nicht.