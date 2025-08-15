Ein Ferienausflug endet für mehrere Kinder mit einem Schock: Bei einer Freizeit im Wald stoßen sie auf einen Toten.

Etliche Schulkinder haben in einem Wald in Göppingen eine Leiche gefunden. Sie mussten nach dem grausigen Fund von Notfallseelsorgern betreut werden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren bei einer Freizeitveranstaltung eines Waldheims den Leichnam eines Mannes, der Suizid begangen hatte. Zuerst hatte die „Südwest Presse“ berichtet.

Leichenfund in Göppinger Wald: Schock bei Kindern und Betreuern tief

Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Aline Becker, sagte der Zeitung, dass der Schock bei den Kindern und Betreuern tief sitze.

Die Eltern der Kinder, die den grausigen Fund machten, seien informiert worden. Der Freizeitbetrieb im Waldheim werde nach dem Vorfall auch ganz normal weitergehen. Die Mitarbeiter seien um Normalität bemüht, aber achtsam und behielten die Jungen und Mädchen im Auge.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/