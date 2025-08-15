Ein Ferienausflug endet für mehrere Kinder mit einem Schock: Bei einer Freizeit im Wald stoßen sie auf einen Toten.
Etliche Schulkinder haben in einem Wald in Göppingen eine Leiche gefunden. Sie mussten nach dem grausigen Fund von Notfallseelsorgern betreut werden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren bei einer Freizeitveranstaltung eines Waldheims den Leichnam eines Mannes, der Suizid begangen hatte. Zuerst hatte die „Südwest Presse“ berichtet.