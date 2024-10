Nach dem Fund einer eingemauerten Frauenleiche in Heslach kommen immer mehr Details ans Licht: Täter und Opfer sollen ein Paar gewesen und gemeinsam die Kneipe Kelterstüble betrieben haben. Der Mann sitzt jetzt wegen Mordverdachts in U-Haft.

Sebastian Steegmüller 24.10.2024 - 16:33 Uhr

Bis zu 300 Millionen Riechzellen hat die Nase des Leichenspürhundes, der am späten Montagnachmittag in einer Wohnung in Heslach an einer Wand angeschlagen hat. Als seine menschlichen Kollegen wenig später die dortige Mauer einrissen, nahmen sie nicht nur einen bestialischen Gestank wahr, sondern entdeckten eine weibliche Frauenleiche, die dort Wochen oder gar Monate versteckt in einem Hohlraum gelegen hat. Der Verwesungsgeruch war so intensiv, dass die Ermittler spezielle Atemmasken trugen, selbst am Donnerstagmittag lag er im Hinterhof – das Haus steht in der Kelterstraße in zweiter Reihe – noch in der Luft.