Was das australische Zirkuskollektiv in „The Mirror“ entdeckt

Mit Musik, Tanz und Gesang gehen die Artisten aus Adelaide ihre neue Show auffallend beschaulich an. „The Mirror“ ist ein Spiegel unsere Zeit – und gewinnt auch deshalb schnell an Tempo.

Andrea Kachelrieß 05.09.2024 - 14:36 Uhr

Der Name der Artisten aus Adelaide zieht. Die Zirkustruppe, die auf den schönen Namen Gravity & Other Myths (Gom) hört, hat bei ihren vergangenen Auftritten in Stuttgart offensichtlich bleibende Eindrücke hinterlassen. Und so war zum Auftakt des aktuellen, fünftägigen Gastspiels am Mittwoch die Halle im Theaterhaus trotz Ferienzeit bestens gefüllt.