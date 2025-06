Schüsse in Österreich: Was wir wissen - und was nicht

An einem Gymnasium in Graz fallen mehrere Schüsse. Was bislang dazu bekannt ist - und was nicht.

dpa 10.06.2025 - 13:16 Uhr

Graz - An einer Schule im österreichischen Graz sind am Vormittag Schüsse gefallen. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Menschen gestorben. Was wir bisher wissen - und was nicht.