„Grease“ erzählt eine in Rock’n’Roll, Doo-Wop-Pop, Schmachtfetzen und Disco getunkte Lovestory. Bevor die Neuinszenierung des Kult-Musicals auf Tour geht, waren wir in London bei den Proben dabei.

Gunther Reinhardt 09.12.2024 - 17:23 Uhr

Mit zitternden Fingern drückt man den Klingelknopf an einer unscheinbaren Tür an der Great Russell Street am West End und hofft endlich der frostigen Kälte zu entkommen, die London gerade fest im Griff hat. Es braucht schon etwas Fantasie, um zu erahnen, dass das hier der Hintereingang zum Dominion Theatre ist, in dem gerade nicht nur das Stück „The Devil Wears Prada“ Premiere gefeiert hat, sondern auch die Proben für das Musical „Grease“ stattfinden. Dieses geht am 11. Dezember auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bis Ende Mai 2025 sind unter anderem Termine in München (Deutsches Theater, 11. Dezember bis 5. Januar 2025), Frankfurt (Alte Oper, 7. bis 11. Januar 2025), Zürich (Theater 11, 14. bis 26. Januar), Wien (Museumsquartier, 11. bis 23. Februar 2025), Stuttgart (Liederhalle, 4. bis 9. März 2025), Oberhausen (Metronom Theater, 25. März bis 6. April und 20. bis 25 Mai 2025) und Berlin (Admiralspalast, 6. bis 18. Mai 2025) geplant.