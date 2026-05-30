Green Berets verabschieden sich US-Kampftruppe verlässt Böblingen – ein kleiner Ort in der Pfalz freut sich
Die Green Berets sind eine der bekanntesten Spezialkampftruppen der US-Armee. Warum kehren sie Böblingen den Rücken? Wer profitiert?
Die Green Berets sind eine der bekanntesten Spezialkampftruppen der US-Armee. Warum kehren sie Böblingen den Rücken? Wer profitiert?
Der Abzug der Green Berets, eine der bekanntesten Spezialkampfkräfte der US-Armee, aus Böblingen ist längst beschlossene Sache – jetzt wird er Wirklichkeit. Dieser Tage haben die ersten Soldaten und ihre Angehörigen die Panzerkaserne in Böblingen verlassen, teilweise schweren Herzens, weil sie sich überaus wohl gefühlt haben in der Region Stuttgart.