 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Warum das Industrieland Baden-Württemberg auf grüne Technologien hofft

Green-Tech-Kongress in Stuttgart Warum das Industrieland Baden-Württemberg auf grüne Technologien hofft

Green-Tech-Kongress in Stuttgart: Warum das Industrieland Baden-Württemberg auf grüne Technologien hofft
1
„Green Tech“ – dazu gehören Photovoltaik-Anlagen ebenso wie Windräder und Wärmepumpen. (Symbolbilder) Foto: imago images/Westend61, dpa

Die Green-Tech-Branche gilt als Zukunftshoffnung im Land. Welche Rolle spielt der Bereich für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg bereits heute?

Volontäre: Valentin Schwarz (vas)

Das derzeitige Kriseln der Autobranche droht, dem baden-württembergischen Selbstbild als Industrieland ernste Risse zuzufügen. Umso dringlicher versuchen politische Entscheidungsträger nun, andere Sparten als wirtschaftliche Hoffnungsträger in Stellung zu bringen. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann Potenzial in der Rüstungsindustrie sieht, sollen Projekte wie der IPAI-Campus in Heilbronn das Land zum Zentrum für Künstliche Intelligenz machen. Ein weiterer Bereich, mit dem sich enorme Erwartungen verbinden: „Green Tech“, also ökologisch nachhaltige Technologien.

 

„Der Green-Tech-Bereich hat sich wahnsinnig entwickelt“, lobte Thekla Walker, Landesministerin für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, bei einem Branchenkongress in der Stuttgarter Liederhalle. Wie wichtig ist dieser Industriezweig inzwischen für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg?

Green-Tech-Branche wächst in Baden-Württemberg

Einer aktuellen Studie der Landesagentur Umwelttechnik BW zufolge ist die ökonomische Bedeutung von Green Tech in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Demnach erwirtschaftete die Branche im Land 2023 eine Bruttowertschöpfung von 23,1 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie noch 2010 (11,2 Milliarden Euro). „Das ist keine kleine Nische mehr, sondern ein großer wirtschaftlicher Faktor“, kommentierte Walker die Zahlen.

„Keine kleine Nische mehr“: die Green-Tech-Branche. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ein weiteres Indiz für diesen Trend: Bei dem Kongress in der Liederhalle waren rund 2000 Teilnehmende vor Ort, bis hin zu Vertretern aus Slowenien. Vor allem aber prägten neben den Ständen der Landesregierung regionale Unternehmen das Bild im Hegel-Saal: mittelständische Anbieter von Wärmepumpen, Energieberater aus dem Raum Stuttgart oder eine Industriedesign-Agentur aus Schwäbisch Gmünd.

Arbeitsplätze und ökologischer Nutzen

Diese kleine Auswahl lässt erahnen, in welch unterschiedlichen Betrieben sich Green-Tech-Arbeitsplätze finden. 201 000 Personen arbeiteten laut der Studie von Umwelttechnik BW 2023 landesweit in der Branche, das waren zu dieser Zeit drei Prozent aller Erwerbstätigen in Baden-Württemberg. Grüne Technologie spielt damit bereits annähernd in einer Liga mit Schlüsselbranchen wie dem Fahrzeugbau (3,7 Prozent) oder der Elektroindustrie (3,3 Prozent). Besonders aussagekräftig: Zwischen 2010 und 2023 stieg die Zahl der Green-Tech-Erwerbstätigen jährlich im Schnitt um 2,5 Prozent – deutlich stärker als die Gesamterwerbstätigkeit (1,4 Prozent pro Jahr).

Unsere Empfehlung für Sie

Arbeitsmarkt in Stuttgart: „Etwas machen, das bleibt“ – Wie die Gen Z über die Berufswahl denkt

Arbeitsmarkt in Stuttgart „Etwas machen, das bleibt“ – Wie die Gen Z über die Berufswahl denkt

Wonach richten sich junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt? Ein Jobfestival in Stuttgart zeigt: Gehalt ist offenbar nicht immer der wichtigste Faktor.

Freilich ist die Sparte nicht nur aufgrund von wirtschaftlichen Kennziffern bedeutsam. Zumindest, wenn es nach Thekla Walker geht. Green Tech sei „natürlich auch aus ökologischer Sicht wichtig“, sagte die Grünen-Politikerin. So verwies sie auf eine neue Anlage zur Biogasaufbereitung in Leonberg, deren Eröffnung für Frühjahr des kommenden Jahres geplant ist. Sie soll künftig Bioabfälle aus den Landkreisen Böblingen und Esslingen in Biomethan umwandeln. Dieses wiederum kann dann anschließend in städtische Gasnetze eingespeist werden.

„Bioabfall aus der Region wird dadurch in der Region verwertet“, sagte Wolfgang Bagin. Er ist Geschäftsführer der Vergärungsanlage, die 2019 abgebrannt war und nun mit neuem Konzept wiederaufgebaut wurde. „Das Projekt passt in die Zeit, weil wir uns damit auch ein Stück weit unabhängig machen von ausländischem Gas.“ Die Anlage stehe damit beispielhaft für die Vorzüge grüner Technologien über den reinen Wirtschaftsfaktor hinaus.

„Die Produkte und Dienstleistungen [der Branche] vermeiden Klimaemissionen, filtern Schadstoffe oder erhöhen die Energieeffizienz“, heißt es in der Studie von Umwelttechnik BW außerdem. 2023 seien dadurch in Baden-Württemberg umgerechnet 18,2 Milliarden Euro an Umweltschäden verhindert worden.

Konkurrenz in der Branche schläft nicht

Zwar bezweifeln kritische Stimmen die Annahme, Wirtschaftswachstum und Umweltschutz ließen sich langfristig wirklich verbinden. Doch für Walker überwiegt derzeit die Zuversicht beim Blick auf nachhaltige Technologien. Die Ministerin ist sich sicher: „Green Tech wird auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt bleiben.“

Unsere Empfehlung für Sie

Klimapolitik: Es ist zu spät, den Kurs zu ändern

Klimapolitik Es ist zu spät, den Kurs zu ändern

Die Diskussion über die Klimaziele und Energiewende kann kein Entweder-Oder sein. Dafür wurde zu viel investiert. Es ist Zeit für eine ideologiefreie Debatte, kommentiert Annika Grah.

Für Baden-Württemberg sieht sie gute Chancen, auch weiterhin davon zu profitieren. Das Land sei aufgrund der hiesigen Fortschritte in diesem Bereich in einer guten Ausgangsposition. Gleichzeitig mahnte die Ministerin: „Wir müssen jetzt schauen, dass wir da vorne bleiben.“ Denn die globale Konkurrenz – etwa aus China – schlafe nicht.

Weitere Themen

Buch von Politikerin erscheint: Ricarda Lang: Das Klima hat sie vor der Volljährigkeit kein Stück interessiert

Buch von Politikerin erscheint Ricarda Lang: Das Klima hat sie vor der Volljährigkeit kein Stück interessiert

Ricarda Lang hat mit dem Soziologen Steffen Mau ein Buch herausgebracht. Es beschäftigt sich mit großer Politik – aber offenbart auch Persönliches aus dem Leben der Politikerin.
Von Sascha Maier
Green-Tech-Kongress in Stuttgart: Warum das Industrieland Baden-Württemberg auf grüne Technologien hofft

Green-Tech-Kongress in Stuttgart Warum das Industrieland Baden-Württemberg auf grüne Technologien hofft

Die Green-Tech-Branche gilt als Zukunftshoffnung im Land. Welche Rolle spielt der Bereich für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg bereits heute?
Von Valentin Schwarz
Baden-Württemberg: Lotto-Glückspilz aus dem Südwesten - 1,6 Millionen Euro

Baden-Württemberg Lotto-Glückspilz aus dem Südwesten - 1,6 Millionen Euro

Die Zahl der Millionäre in Baden-Württemberg wächst und wächst: Ein Glückspilz aus Ulm freut sich dieses Mal. Er ist der fünfte Millionengewinner des Monats.
Baden-Baden: Autofahrer nach Wildunfällen zur Kasse gebeten: Urteil gegen Jäger bestätigt

Baden-Baden Autofahrer nach Wildunfällen zur Kasse gebeten: Urteil gegen Jäger bestätigt

Das Landgericht Baden-Baden hat die Verurteilung eines Jägers wegen unrechtmäßigen Kassierens von Entschädigungen nach Wildunfällen im Wesentlichen bestätigt.
Von red/afp
Wetter in Baden-Württemberg: Sturm und Schnee im Anmarsch – Kaltfront trifft Südwesten

Wetter in Baden-Württemberg Sturm und Schnee im Anmarsch – Kaltfront trifft Südwesten

Sturmböen, Regen und ein paar Schneeflocken: Im Südwesten sorgt eine Kaltfront für ungemütliches Wetter. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage prognostiziert.
Baden-Württemberg: Saisonstart im Blick: Was bieten Skiregionen ihren Gästen?

Baden-Württemberg Saisonstart im Blick: Was bieten Skiregionen ihren Gästen?

Wann fällt der erste Schnee – und wo lohnt sich der Ausflug auf die Piste? Der Feldberg peilt Ende November den Saisonstart an - im Allgäu sollen Anfang Dezember die Lifte laufen.
Unwetterwarnung Stufe 3 in BW: Sturm- und Orkanböen

Unwetterwarnung der Stufe 3 für Baden-Württemberg Diese Landkreise trifft der Sturm besonders hart

Der Deutsche Wetterdienst hat für ganz Baden-Württemberg eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. Teilweise gilt Stufe 3.
Von Lukas Böhl
Bombenentschärfung in Rastatt: Bahnstrecke dicht, Ersatzbusse im Einsatz

Bombenentschärfung in Rastatt Bahnstrecke dicht, Ersatzbusse im Einsatz

Bombenentschärfung in Rastatt, Ersatzbusse, Verspätungen: Die wichtige Rheintalbahnstrecke ist am Sonntag einige Stunden lang auf einem Abschnitt gesperrt. Was Reisende wissen müssen.
Unfall im Kreis Böblingen: Auto gerät in Gegenverkehr – 66-Jähriger bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Unfall im Kreis Böblingen Auto gerät in Gegenverkehr – 66-Jähriger bei Zusammenstoß tödlich verletzt

Ein Auto gerät auf der B28 bei Bondorf in den Gegenverkehr. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem Sattelzug. Ein Mann wird tödlich verletzt.
Ungewollte Kinderlosigkeit: Wenn der Kinderwunsch per E-Mail platzt

Ungewollte Kinderlosigkeit Wenn der Kinderwunsch per E-Mail platzt

Magdalena und Thomas Knöller aus Tübingen kämpften jahrelang mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Wie sie den Schmerz überwanden und warum das Thema immer noch ein Tabu ist.
Von Julika Wolf
Weitere Artikel zu Technologie Industrie
 