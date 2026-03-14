Donald Trump brachte Washingtons größte Kultureinrichtung unter seine Kontrolle - und einen umstrittenen Vertrauten an deren Spitze. Nun soll ein neuer Chef den Umbau des Kennedy Centers überwachen.
14.03.2026 - 05:16 Uhr
Washington - Das von US-Präsident Donald Trump auf Regierungskurs getrimmte Kennedy Center in Washington soll vor seiner zweijährigen Renovierung einen neuen Leiter bekommen. Der frühere US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, gebe den Posten nach "exzellenter Arbeit" als Präsident der renommierten Kultureinrichtung ab, verkündete Trump über seine Plattform Truth Social. Stattdessen soll Matt Floca, bisher als Vizepräsident fürs Gebäudemanagement zuständig, den Job übernehmen.