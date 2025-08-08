Brüssel will die Vergabe der Regionalförderung neu ordnen. Für wirtschaftsstarke Grenzregionen wie am Bodensee könnte dieser Schritt das Aus für manche Projekte bedeuten.
Florian Haßler ahnt nichts Gutes. Grund für seine Sorge ist die geplante Neuausrichtung der Strukturpolitik in der Europäischen Union. Das hört sich EU-typisch kompliziert an, weshalb der Europastaatssekretär von Baden-Württemberg am Donnerstag bei einem Besuch auf dem Innovationsareal Bücklepark in Konstanz immer wieder die möglichen Folgen der Regelung beschreibt. Denn die vor allem für europäische Grenzregionen fatal sein könnten. Der Bodenseeraum sei ein Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, die zukunftsfähige Entwicklungen in vielen Bereichen erst möglich mache, betont Hassler. Er befürchtet, dass die EU – wenn auch ungewollt - hier viele Probleme bereiten könnte.