Blockaden am Brenner und auch am Fernpass drohen den Sommerreiseverkehr 2026 lahmzulegen. Bürgerinitiativen nehmen gezielt sensible Ferien-Samstage ins Visier.
28.05.2026 - 08:39 Uhr
Die Hiobsbotschaften für den alpenquerenden Urlaubs- und Transitverkehr reißen nicht ab. Nachdem die angekündigte Großblockade auf der Brennerautobahn (A13) am Samstag, 30. Mai, bereits für erhebliche Unruhe sorg, folgt nun der nächste Paukenschlag: Auch auf der Fernpass-Bundesstraße (B179) wird es zu zeitweisen Vollsperrungen kommen.