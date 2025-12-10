Durch den wieder entbrannten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha wurden allein in Thailand mehr als 400.000 Menschen in sieben Provinzen in sichere Unterkünfte gebracht.
Der wieder entbrannte Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat schon mehr als 500.000 Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Allein in Thailand wurden bis Mittwoch mehr als 400.000 Menschen in sieben Provinzen in sichere Unterkünfte gebracht, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Bangkok sagte. In Kambodscha seien bis Dienstagabend mehr als 100.000 Menschen evakuiert worden, sagte eine Sprecherin des kambodschanischen Verteidigungsministeriums.