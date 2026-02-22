Bei Luftangriffen der pakistanischen Armee sind nach afghanischen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Bei den Angriffen sei das Haus einer Familie zerstört worden.
22.02.2026 - 20:41 Uhr
Bei Luftangriffen der pakistanischen Armee im Grenzgebiet zu Afghanistan sind nach afghanischen Angaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Bei den nächtlichen Angriffen sei das Haus einer Familie im Bezirk Bihsud getroffen und zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die pakistanische Regierung erklärte dagegen, die Angriffe hätten sich gegen die pakistanischen Taliban und ihre Verbündeten gerichtet.